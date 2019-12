ING-Privatanleger-Analyse: Frauen erzielen 2019 höhere Rendite als Männer

Erstellt von Redaktion Allgemein

Münster vor Stadt Berlin, Frauen erfolgreicher als

Männer – zu diesen und weiteren Ergebnissen kommt die Analyse der ING

Deutschland. Für die Analyse wurde die durchschnittliche Rendite der

Wertpapierdepots von über 806.000 Kunden im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 29.

November 2019 anonymisiert ausgewertet. 23,5 Prozent Rendite haben die

berücksichtigten Wertpapierdepots im Untersuchungszeitraum erzielt, so die

Ergebnisse der anonymisierten Auswertung.

Frauen hatten 2019 ein besseres Händchen bei Anlageentscheidungen als Männer

Weibliche Privatanleger waren mit durchschnittlich 24,11 Prozent Rendite

erfolgreicher als männliche mit 23,5 Prozent. Sie weisen für den

Untersuchungszeitraum einen vergleichsweise hohen Anteil von Fonds in ihren

Depots auf. Dieser beträgt 25 Prozent, bei Männern sind es hingegen nur 18

Prozent.

Männer setzten dafür stärker auf Einzelwerte. Der Aktienanteil in ihren Depots

liegt bei rund 60 Prozent, bei den Frauen dagegen bei 53,47 Prozent. Bei beiden

Geschlechtern bilden Aktien damit im Untersuchungszeitraum die absolute Mehrheit

im Depot.

“Junge” Privatanleger erfolgreicher als “ältere”

Die Altersgruppe der 26 bis 35-jährigen legte am erfolgreichsten an. Im

Durchschnitt erzielte diese Gruppe 26 Prozent Rendite. Doch auch die in Relation

am wenigsten erfolgreiche Altersgruppe der über 75-jährigen konnte im

Untersuchungszeitraum 22 Prozent Wertzuwachs im Depot verzeichnen.

Dabei waren ETFs 2019 vor allem bei den jungen Privatanlegern beliebt: Mit über

23 Prozent haben die unter 18-jährigen den zweithöchsten Anteil an ETFs im

Portfolio. Übertroffen wird dies nur doch von den 26 bis 35-jährigen mit 23,65

Prozent. Ältere Anleger scheinen hingegen “klassische” Anlageklassen zu

bevorzugen. Sie haben im Vergleich zu den anderen Altersgruppen die größten

Anteile sowohl an Aktien als auch an Anleihen im Depot.

Pressekontakt:

ING Deutschland

Alexander Baumgart

Tel.: 069 / 27 222 66145

E-Mail: alexander.baumgart@ing.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59133/4474951

OTS: ING Deutschland

Original-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuell