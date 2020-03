„Geld verdienen mit Immobilien“ – spontanes Online Seminar am 21.03.2020, 11:00 Uhr

Erstellt von Redaktion Geldanlage, Sonstige

Ralf Schütt ist Inhaber der Beratungskanzlei HIPPP.

Seit mehr als 29 Jahren ist er aktiv in dem Bereich Immobilien und Finanzierungen.

Seinen reichen Wissens- und Erfahrungsschatz gibt er auch gerne in Seminaren weiter.

„Meine geplanten Vor-Ort Seminare fallen in den nächsten Wochen aus.

Ich werde diese aber nicht komplett fallen lassen, sondern biete diese jetzt spontan live online und zugänglich für alle an.

Das erste wird morgen geliefert und startet um 10:30 Uhr.

Das Thema ist „Passives Einkommen“ – „Geld verdienen mit Immobilien“ und richtet sich an Starter.

Die Inhalte werden unter anderem sein:

Wie rechnet sich eine vermietete Immobilie? Hier gibt es zwei Faktoren: Zum ersten die Anschaffung resp. die Finanzierung, das Halten der Wohnung und der spätere Gewinn beim Verkauf.

Der zweite Strang ist der Cash Flow, was bedeutet das überhaupt, wie hoch sollte dieser sein, wie sind die reinen monatlichen Geldflüsse, was kommt wann rein, was geht wann raus.

Ein weiteres Thema wird die Immobilie an sich sein.

Nicht jede Wohnung paßt zu jedem Anleger, wie sollte also meine erste vermietete Wohnung aussehen. Darüber hinaus gibt es die berühmte 18-Punkte-Risiko-Checkliste für Erstanleger.

Dies ist nur eine kleine Auswahl.

Das Seminar wird live auf YouTube übertragen, Fragen können also direkt live im Chat gestellt werden.

Was ist zu tun? 1. Bei Youtube anmelden (Konto einrichten),

2. Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/channel/UC99Ohl13SxIrv2NDcjEN5bQ?sub_confirmation=1 3. Am 21.03.2020 live dabei sein und Fragen stellen!

Für den aktivsten Teilnehmer gibt es am Ende eine Überraschung.

Je nachdem wie lange die Corona Maßnahmen anhalten, werde ich weitere Online Seminare planen und rechtzeitig bekanntgeben.“

Für Interessierte: Jetzt hier klicken und und automatisch an dieses erste Online Seminar erinnert werden:

https://www.youtube.com/channel/UC99Ohl13SxIrv2NDcjEN5bQ?sub_confirmation=1