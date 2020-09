Gold gegen Währungsschwäche

Der US-Dollar soll schwach werden, so US-Präsident Donald Trump, und Regierungen und Zentralbanken fluten das Finanzsystem mit Liquidität. Der Abwertungswettlauf der führenden Weltwährungen ist bereits in Gang. Dies führt zu einem steigenden Goldpreis, auch wenn es zwischenzeitlich mal bergab gehen kann. Auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, rät den europäischen Regierungen weiter auf hohe Ausgaben zu setzen. Dazu kommt noch der durch die Corona-Pandemie verursachte Angstfaktor.

Auch in den USA werden die Zinsen unten gehalten und Geld gedruckt. Die Schulden der USA betragen nun enorme 137 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die negativen Realzinsen werden uns auch noch über längere Zeit begleiten. Dies alles sollte den Edelmetallen, allen voran Gold positive Impulse geben.

Wie sich die Wahlen in den USA auf den Goldpreis auswirken, wird zudem heftig diskutiert. Als der jetzige Präsident vor vier Jahren gewählt wurde, ging der Goldpreis um zirka 150 US-Dollar nach oben. Sollte Joe Biden als Sieger aus dem Wahlkampf hervorgehen, dann, so sieht es die Investmentbank Goldman Sachs, wird der US-Dollar schwächer werden. Doch egal wer gewinnt, Inflation und Schulden werden weiter steigen.

Geht es weiter aufwärts mit der Weltwirtschaft und ist die Pandemie im Griff, dann ist dennoch damit zu rechnen, dass die Nachfrage der Investoren hoch bleiben wird. Der Goldpreis kennt somit weiter langfristig nur einen Weg – den nach oben. Also schnell ein Blick auf solide Goldgesellschaften wie Trillium Gold Mines oder Karora Resources.

