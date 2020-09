Eine gute Kombination: Gold, Nickel und Kobalt

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Dass zu einem breit aufgestellten Portfolio Gold und Goldminen gehören ist klar. Denn damit kann sich der Anleger gegen allerlei Ungemach wappnen. Thema Geldentwertung etwa. Auch wenn nicht gleich Währungskrisen uns ereilen, wie manche fürchten, so ist das Wachstum der Staatsdefizite doch ein Problem. Denn sie müssen finanziert werden. Covid-19 hat nun mal erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Folgen.

Und glaubt man Pierre Lassonde, ein bekannter Mann im Bergbausektor, dann erreicht der Goldpreis 15.000 bis 20.000 US-Dollar je Unze in den nächsten Jahren. Sofern der Goldpreis den Dow einholt. Sinkende Energiepreise und der steigende Goldpreis sorgen für enorm positive Margen, die nie besser waren, bei den Goldgesellschaften.

Gold gehört also ins Depot. Ebenso wichtig sind Rohstoffe, die für die fortschreitende Elektromobilität und die immer stärker verbreitete Technologisierung nötig sind. Nickel etwa nicht nur für die Herstellung von Stahl, sondern auch für die Batterien von Elektrofahrzeugen genutzt. Auch Kobalt ist ein wichtiges Batteriemetall. Es dient in Lithium-Ionen-Akkus als Pluspol.

Gesellschaften, die neben Gold noch Batterierohstoffe besitzen, sind etwa Karora Resources oder Mawson Gold.

Mawson Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-mawson-resources-filo-mining-und-tarachi-gold/ – besitzt in seinem Rompas-Rajapalot-Projekt in Finnland sowohl Gold als auch Kobalt. Sehr schöne Bohrergebnisse gibt es bereits, die abgeleiteten Ressourcen bei Gold und Kobalt haben sich verdoppelt. Daneben verfügt Mawson Gold noch über Explorations-Liegenschaften in Australien.

Karora Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-copper-mountain-mining-karora-resources-und-canada-nickel/ – ist ein Goldproduzent. Die Goldminen Hunt und Higginsville liegen in Westaustralien. Beta Hunt enthält neben Gold auch Nickel, beides in hochgradiger Form. Früher war Beta Hunt eine reine Nickelmine, doch dann wurde Gold entdeckt.

