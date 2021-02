Hochrainer GmbH: Erfolgreiche Konzentration auf Kernkompetenzen

Erstellt von Redaktion Allgemein

Die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft hat ihr langjähriges Engagement bei dem Maschinenbauunternehmen Hochrainer GmbH in Form einer stillen Beteiligung erhöht. Das zusätzliche Kapital der BayBG, die seit 2013 bei dem oberbayerischen Unternehmen engagiert ist, ermöglicht es Hochrainer, den erhöhten Vorfinanzierungsbedarf für mehrere Großprojekte abzudecken, den Liquiditätsspielraum generell zu erhöhen, den Kundenstamm zu erweitern und den nicht zuletzt auch Automotiv- und Coronakrise-bedingten Restrukturierungsprozess abzuschließen.

Im Zusammenhang mit der vom Beratungsunternehmen Quest Consult GmbH begleiteten Restrukturierung wird sich das Unternehmen über eine gezielte Make-or-Buy-Strategie zukünftig auf seine primären Kernkompetenzen konzentrieren und mittels eines Projektcontrollingtools die Unternehmensrendite nachhaltig und auch schon nachweislich erhöhen.

150 Mitarbeiter, 18 Mio. Euro Jahresumsatz

Das 1968 gegründete Familienunternehmen, das mit 150 Mitarbeitern jährlich rund 18 Mio. Euro umsetzt, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als ?wichtiger Systemlieferant für Automatisierungstechnik und Montageanlagen zahlreicher namhafter Automobilhersteller und Zulieferer etabliert und als A-Lieferant in Schlüsseltechnologien bewährt. Aber auch in anderen Branchen, wie der Medizin- oder Sicherheitstechnik können wir bedeutende Unternehmen zu unseren Kunden zählen. Das erneute Engagement der BayBG ermöglicht es uns, weitere Markt- und Absatzmöglichkeiten zu nutzen?, betont Erich Hochrainer, der zusammen mit seinem Bruder Werner das Unternehmen leitet.

Thomas Becher, Senior Investment Manager der BayBG, ergänzt: ?Wir arbeiten seit Jahren effizient und vertrauensvoll mit Hochrainer zusammen. Mit der konsequenten Fokussierung auf die Kernkompetenzen und der Diversifikation des Kundenportfolios erschließt sich das Unternehmen neues Zukunftspotenzial.?

Mit einem investierten Volumen von mehr als 300 Mio. Euro ist die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft einer der größten Beteiligungskapitalgeber vor allem für den bayerischen Mittelstand. Mit ihren Venture Capital- und Beteiligungsengagements, die sie in Form von Eigenkapital und Mezzanine einbringt, ermöglicht sie mittelständischen Unternehmen die Umsetzung von Innovations- und Wachstumsvorhaben, die Regelung der Unternehmensnachfolge oder die Optimierung der Kapitalstruktur die Lösung von Sondersituationen oder die Vermögensdiversifizierung der Unternehmerfamilien. Die BayBG agiert als Evergreen-Fonds und unterliegt keinem Exitdruck. [url=http://www.baybg.de]www.baybg.de[/url]