HypZert-Jahrestagung 2020 mit Besucherrekord

Ehrung für den 2.000 HypZert-Gutachter

Die diesjährige HypZert-Jahrestagung stellte mit gut 1.300 Teilnehmern einen

neuen Besucherrekord auf. Die zweitägige Veranstaltung, die Ende Januar in Bonn

stattfand, bot neben Seminaren und Fachvorträgen rund um die Immobilienbewertung

auch Ehrungen und Möglichkeiten zum Netzwerken.

“Die HypZert-Jahrestagung 2020 erwies sich einmal mehr als wichtigster

Branchentreff und bedeutendste Tagung Europas für Immobiliengutachter”, betonte

HypZert-Geschäftsführer Reiner Lux. “Das Programm umfasste wieder aktuelle und

praxisnahe Themen rund um die Immobilienbewertung. Damit bot die

HypZert-Jahrestagung erneut einen Mehrwert für die tägliche Arbeit unserer

Gutachter.”

Dagmar Knopek, Vorsitzende des Aufsichtsrates der HypZert und Mitglied des

Vorstandes Aareal Bank AG, unterstrich in Bonn die branchenweite Anerkennung der

Fachexpertise von HypZert-Gutachtern, die sich auch in der Arbeit der

Fachgruppen zeige. So wurden auf der diesjährigen Jahrestagung Neuauflagen der

Studien “Bewertung von Industrieimmobilien” und “Bewertung von

Einzelhandelsimmobilien” sowie eine Aktualisierung der Typendatenblätter der

Logistik-Fachgruppe präsentiert.

Im Rahmen der HypZert-Jahrestagung fanden zudem zwei besondere Ehrungen statt:

Zum einen erhielt Stefan Danz, Immobilienbewerter der LB ImmoWert aus Frankfurt,

als 2.000. Gutachter eine HypZert-Zertifizierung. Als Empfängerin des 100. CIS

HypZert (MLV)-Zertifikats wurde zugleich Diane Viggiano, Immobilienbewerterin

der pbb in New York, gekürt. Die beiden Auszeichnungen nahmen Knopek sowie

HypZert-Gründungsvater Raymond Trotz und HypZert-Geschäftsführerin Tanja Reiß

vor.

Über die HypZert

Die HypZert GmbH ist die führende Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachter.

Sie ist eine Gesellschaft der Spitzenverbände der deutschen Finanzwirtschaft und

zertifiziert seit 1996 Immobiliengutachter nach Kriterien der ISO/IEC 17024.

