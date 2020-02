Rapyd und Visa gehen Kooperation ein, um die Akzeptanz von Fintech-Dienstleistungen zu steigern – zum Vorteil von Firmen weltweit

Die Zusammenarbeit wird wichtige

Fähigkeiten beider Unternehmen dafür nutzen, Firmen zu unterstützen, Chancen auf

lokales und grenzüberschreitendes Wachstum nachzugehen

Rapyd, ein weltweit aktiver Fintech-as-a-Service-Anbieter im B2B-Segment, gab

heute eine neue Vereinbarung mit Visa (NYSE: “V”) bekannt, die Rapyd helfen

wird, seinen weltweiten Geschäftsbetrieb auszubauen. Rapyd wird mit Visa

zusammenarbeiten, um Fintech- und Zahlungsdienstleistungen anzubieten. Beide

Unternehmen sehen Chancen, Firmen helfen zu können, über umfassendere lokal und

grenzüberschreitend ausgerichtete Marktlösungen ihre Kernangebote auszubauen.

Darüber hinaus wird sich Rapyd den “Fintech Fast Track”-Programmen von Visa als

“Enablement Partner” anschließen, um seine Fähigkeiten in puncto

Markteinführungszeit für Fintechs über verschiedene Visa-Zahlungslösungen

stärker verfügbar zu machen. Rapyd ist Visa-Aussteller im Vereinigten Königreich

geworden und plant, mit der Zeit auch in anderen Schlüsselregionen seine

Ausstellerfunktion auszubauen und eine Präsenz einzurichten.

Rapyds vereinheitlichte Cloud-basierte Plattform hilft Firmen, Fintech- und

Zahlungsfähigkeiten schnell in jegliche Handelsanwendung zu integrieren.

eCommerce-Händler, Gig-Economy-Plattformen, Finanzinstitutionen und

Technologieanbieter sind alle interessiert, weltweit hoch lokalisierte

Kundenerfahrungen zu ermöglichen – eine Herausforderung, die Rapyd löst, indem

es über eine einzelne Integration den kompletten Stack von

Fintech-Dienstleistungen bereitstellt.

Beispielsweise kann Rapyd im Rahmen dieser neuen Beziehung mit Visa unmittelbar

eine virtuelle Visa-Karte ausstellen, die von einer Gig-Economy-Arbeitskraft in

Lateinamerika genutzt werden kann, um im Auftrag der Plattform Waren zu kaufen;

oder es kann einer Arbeitskraft in der Region Asien-Pazifik Geld auf eine

Visa-Karte auszahlen. Alles von einer einzelnen Integration auf der

Rapyd-Plattform aus.

Sarel Tal, Vice President des Bereichs “Europa, Nahost und Afrika” (EMEA) bei

Rapyd: Wenn Firmen nach Möglichkeiten zur weltweiten Expansion suchen, müssen

sie immer auch mit der Komplexität kämpfen, Fähigkeiten für lokale und

grenzüberschreitende Zahlungen integrieren zu müssen – darunter Einziehung,

Auszahlung und kartenbasierte Lösungen. Rapyd kann nun Visas Angebote – –Visa

Direct– für Geldübertragungen in Echtzeit, –Visa Token Services– für sichere

digitale Zahlungen, und Visas Ausstellungsfähigkeiten – mit nutzen, um Rapyds

Kernangebote der Ausstellungs- und Acquiring-Dienstleistungen aufzuwerten. Es

kann diesen Firmen damit weltweit einfache, relevante Zahlungserfahrungen

ermöglichen.”

Visa und Rapyd freuen sich besonders darüber, auf europäischen Schlüsselmärkten

zusammenarbeiten zu können, für die ein Wachstum im grenzüberschreitenden

E-Commerce erwartet wird. 2018 wurden im grenzüberschreitenden E-Commerce in

Europa Erlöse von 137 Milliarden Euro erreicht – ein Anteil von 22,8 Prozent des

gesamten Online-Umsatzes (EU16)1. Weiter wird erwartet, dass europäische

grenzüberschreitende Märkte um mehr als 50 Prozent wachsen werden. Dies wird den

Bedarf an innovativen Methoden für das Akzeptieren von Zahlungen für Kunden

verstärken, ebenso wie für Auszahlungslösungen für Verkäufer im Markt2.

“Rapyds Plattform hilft Fintechs, Händlern und Märkten, schnell und leicht für

vielerlei Märkte zahlungsbezogene Dienste verfügbar zu machen”, so Matt Dill,

Global Head of Strategic Partnerships and Venture bei Visa. “Wir freuen uns sehr

über unsere Zusammenarbeit mit Rapyd, und über die vielen Vorteile, die wir

unseren gemeinsamen Partnern damit weltweit bieten können.”

Informationen zu Rapyd

Rapyd hilft Firmen, an beliebigen Orten großartige Erfahrungen im lokalen Handel

zu ermöglichen. Die weltweit innovativsten E-Commerce-Firmen, Technologiefirmen

und Märkte setzen unsere “Fintech-as-a-Service”-Plattformen “Collect”,

“Disburse”, “Wallet” und “Issuing” ein, um nahtlos Fintech- und

Zahlungsfähigkeiten in ihre Anwendungen zu integrieren. Über das “Rapyd Global

Payments Network” haben Firmen Zugriff auf über 900 lokal bevorzugte

Zahlungsmethoden – darunter Banküberweisungen, E-Wallets und Bargeld – in über

100 Ländern. Anstatt Infrastruktur aufzubauen, können sich E-Commerce-Firmen,

Technologiefirmen und Märkte nun darauf konzentrieren, neue Märkte auszubauen

und Milliarden Konsumenten zu erreichen. Zu den Investoren des Unternehmens

gehören Oak HC/FT, Tiger Global, General Catalyst, Stripe, Durable Capital,

Coatue, Target Global, IGNIA und andere. Weitere Informationen erhalten Sie

unter http://www.rapyd.net.

