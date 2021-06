Indien baut – und braucht Zink

Zink hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm, ist aber ein bedeutender Rohstoff, sowohl in der Baubranche als auch in der Autoindustrie. Die Baubranche in Indien wird geschätzte sieben Prozent jährlich zunehmen, zumindest wenn die Corona-Pandemie ausgestanden ist. Dabei handelt es sich um einen der größten Märkte für die Bauindustrie, neuer verzinkter Stahl wird deshalb stark nachgefragt werden. In ganz Asien steigt die Nachfrage nach dem Rohstoff. Da im Mai Zinkhütten in China schlossen, verringerte sich das Angebot. So verteuerte sich Zink auch in Asien im Mai gegenüber April um mehr als vier Prozent.

Dazu kamen dann Lockdowns in Lateinamerika und Südostasien, denn eine neue Corona-Welle kam und auch bei den Impfungen sind dort viele Länder noch weit hinter Deutschland beispielsweise. In Peru waren etwa Anfang Juni erst 3,8 Prozent der Bevölkerung geimpft. Hier bestehen also noch Risiken für weitere Ausfälle aufgrund Covid-19. Wie die International Lead and Zinc Study Group ausführt, ist der Angebotsüberschuss von Zink von Januar bis April stark zurückgegangen, daher auch der Preisanstieg. Allerdings hat Zink bisher preislich nicht so zugelegt wie mach anderer Rohstoff, wohl wegen des Angebotsüberschusses. Da sollte also noch Luft für höhere Preise drin sein. Denn die Weltwirtschaft wird sich weiter erholen und die Zinknachfrage antreiben.

Das dürfte Gesellschaften mit Zink in den Projekten wie etwa Griffin Mining oder Osisko Metals freuen.

Osisko Metals – https://www.youtube.com/watch?v=BFXIsuJ79hY – besitzt mit dem Pine Point-Projekt ein äußerst wichtiges Zinkbergbaulager in Kanada, in den Northwest Territories.

Griffin Mining – https://www.youtube.com/watch?v=kRi8d4ew1pA – hat eine produzierende Zinkmine, die Caijianying-Mine (Zink, Gold, Blei, Silber) und ist damit der größte Zinkproduzent in China.

