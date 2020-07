Ist die neue Gold Royalty Gesellschaft mehr wert als das aktuelle Gold-Portfolio mit 25 Mio. Unzen Gold- Diese Goldaktie gehört wirklich in jedes Gold-Portfolio

Bei manchen Unternehmensmeldungen braucht der Markt einfach etwas länger, um die eigentliche Brisanz herauszufiltern.

So auch bei der jüngsten Pressemeldung von GoldMining Inc. (ISIN: CA38149E1016, WKN: A2DHZ0, Symbol: GOLD.TO), bezüglich der Gründung der eigenen Royalty-Firma.

Wobei Investoren, die direkt nach der Veröffentlichung gekauft haben, sich schon über einen ordentlichen Zwischengewinn in nur wenigen Tagen freuen können! Aber, da sind wir sind uns ziemlich sicher, diese Aktie hat noch viel mehr Potenzial, wie Sie gleich sehen werden.

Erst bei genauerer Betrachtung wird die positive Sprengkraft der neuen Royalty-Firma erkannt. Zum besseren Verständnis kommen wir allerdings nicht darum hin, Ihnen eine kurze Erklärung der marktgängigen Bewertungsansätze von Bergbaugesellschaften und deren Projekten geben.

Wie bewertet man eigentlich ein Bergbauprojekt bzw. eine Minen- oder Royaltygesellschaft?

Der beste Weg, um ein Bergbauobjekt oder -unternehmen zu bewerten, besteht darin, ein ?DCF?-Modell (?Discounted Cash Flow?) zu erstellen, dass alle Parameter aus einem technischen Report, wie z.B. einer Machbarkeitsstudie, zum Bergbauplan berücksichtigt.

Die ?Input?-Parameter beinhalten dabei beispielsweise die geplante Laufzeit einer Mine, die geschätzten Förderkosten, die Erzgrade des Gesteins, Gewinnungsraten und viele weitere Daten.

In der gängigen Praxis haben sich folgende Bewertungsmethoden im Goldsektor etabliert:

Preis zum Nettoinventarwert (P/NAV). Diese gilt als die wichtigste Bewertungs-Kennziffer. Der ?Net Asset Value? oder auch ?Nettoinventarwert? ist der abdiskontierte Barwert (?NPV?) oder der ?Discounted Cash Flow? (?DCF?) der gesamten zukünftigen Cashflows des Projekts oder des Unternehmens, abzüglich etwaiger Schulden zuzüglich etwaiger Zahlungsmittel (Cash). Das Modell kann bis zum Ende der Lebensdauer der Mine prognostiziert und bis zum heutigen Tag abgezinst werden, da die technischen Berichte einen sehr detaillierten Plan für die Lebensdauer der Mine (?LOM?) enthalten.

Preis-Cashflow (P/CF) Ratio. Hier wird der adjustierte Cashflow ins Verhältnis zum Aktienkurs gesetzt.

EV/Ressource (USD je Unze) Bei diesem Berechnungs-Verhältnis wird der ?Enterprise Value? des Unternehmens durch die im Boden enthaltenen Ressourcen (z.B. Unzen Gold) dividiert. Diese Berechnung wird oft bei Projekten im Frühstadium verwendet, bei denen noch keine detaillierten Projektinformationen vorliegen, um eine ?DCF?-Analyse durchzuführen zu können.

Die Berechnungsformel:

EV/Ressource = Enterprise Value geteilt durch die Gesamtunzen oder Pfund Metallressource.

Aus dem aktuellen Research-Update des renommierten Brokers Haywood Securities haben wir Ihnen eine interessante Übersicht von Royalty-Gesellschaften ?ausgeschnitten?, in denen diese Formeln angewandt wurden und somit einen hervorragenden Überblick über die Bewertungen geben.

Da Royalty-Gesellschaften kein operatives Risiko bei der Förderung haben, billigen die Marktteilnehmer diesen Firmen einen deutlich höheren Wert zu. Bei normalen Goldproduzenten liegt er oft in einer Bandbreite von 0,8x bis 1,3x.

Bei Royalty-Firmen liegt er typischerweise zwischen 1,5x und 2,9x ? Wie Sie in der Tabelle sehen, handelt GoldMining aktuell bei einem niedrigen Wert von 0,41x.

Genau hier liegt das Neubewertungspotential der Aktie verborgen: Der Aktienkurs von GoldMining müsste folglich mindestens 300 % höher liegen, um lediglich ein gleiches durchschnittliche Bewertungsniveau der Peer-Gruppe zu erreichen.

Dazu ist auch ein Blick auf die Royalty-Gesellschaft Metalla Royalty & Streaming Ltd. (TSX-V: MTA) interessant. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 253 Mio. CAD. Ich denke Sie stimmen uns zu, wenn wir eine derartige Bewertung bei einem Quartalsumsatz von 1.264.175 USD (veröffentlicht am 09. April LINK hier) für recht sportlich halten.

Allerdings verdeutlicht Metalla, dass man eine solche Bewertung im positiven Markt schon mit relativ niedrigen Umsätzen erzielen kann. Die Frage lautet dann natürlich, wo ist der ?Fair-Value? von GoldMining (und Gold Royalty Corp.) anzusetzen, die ein strategisches Portfolio von über 25 Mio. Unzen Gold zusammengestellt hat?

Stellen Sie sich vor, es werden irgendwann wertvolle Gratisaktien der Gold Royalty Corp. an die bestehenden GoldMining-Aktionäre ausgegeben! Dann könnten Sie sich über einen satten Zusatzertrag freuen!

Die Frage ist für uns nicht ?OB? eine Neubewertung der GoldMining Aktie stattfinden wird, sondern lediglich ?WANN?!

Auch ein Blick auf die Bewertungskennziffer EV / Ressource (USD pro Unze Gold) zeigt die eklatante Unterbewertung von GoldMining im Vergleich zur Peer-Gruppe deutlich auf!

Trotz des stark gestiegenen Aktienkurses wird eine Unze Gold bei GoldMining mit gerade einmal 9,70 USD ?bewertet? ? dieser Wert liegt ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt der anderen Gesellschaften, die mit 33,- USD bewertet werden!!!

Für uns ist GoldMining schlichtweg ein mega Call-Optionsschein auf den Goldpreis plus Royalty-Joker mit unendlicher Laufzeit!!!

Wir können es drehen und wenden, alle Bewertungsvergleiche zeigen eine dramatische Unterbewertung.

Wir meinen: Eine komplette Neubewertung dieses Gold-Giganten und seiner Royalty-Tochterfirma ist nur eine Frage der Zeit! Und wie es scheint, schlagen sich immer Investoren auf unsere Seite, da die GoldMining-Aktie schön nach oben ausgebrochen ist!

Unser Fazit:

Die unterbewertete GoldMining (ISIN: CA38149E1016, WKN: A2DHZ0, Symbol: GOLD) und die neu gegründete Gold Royalty Corp. profitieren gleichermaßen von dem immer größer werdenden Ressourcen- und Reserven-Portfolio, sowie vom steigenden Goldpreis.

Für uns Investoren also bedeutet das, doppelte Gewinnchance mit hohem Hebel bei halbiertem Risiko. Mit etwa 8 Mio. CAD an Barmitteln ist die Muttergesellschaft für weiteres Wachstum hervorragend aufgestellt, wovon natürlich auch wieder die Tochtergesellschaft profitieren wird.

Die Aktien der Firma um den Vorzeigeunternehmer Amir Adnani scheinen derzeit absolut heiß, und werden bei weiter steigendem Goldpreis noch deutlich heißer!

Mit seinem weltgrößten Goldschatz in einem Unternehmen hat man auch schon die kanadischen Analysten auf seiner Seite, die Kursziele von über 6,- CAD vergeben!

Warten Sie besser nicht, bis der Goldpreis erst bei 2.000,- USD steht, bis Sie sich eine Position ins Depot legen, um von der bevorstehenden Wertentwicklung überproportional zu partizipieren.

Jeder Rücksetzer ist eine Zukaufchance! Jetzt ist die Zeit der Goldaktien und auch unsere Zeit als Edelmetallanleger gekommen! Jetzt werden die langersehnten Gewinne eingefahren!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

