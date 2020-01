Kaufland unterzeichnet Kaufvertrag für Dormagener Dormacenter

Der eigenverwaltende Sanierungsvorstand Markus Küthe von Kluth Rechtsanwälte hat für die insolvente Eigentümerin und Betreiberin des Einkaufszentrums, die REII – Development AG, mit Kaufland einen Kaufvertrag für das Dormagener Einkaufszentrum ?Dormacenter? abgeschlossen.

?Wir haben einen Investor mit Gestaltungswillen gesucht und ihn gefunden. Die Kaufvertragsverhandlungen wurden sehr zielorientiert und konstruktiv geführt?, kommentiert Küthe den Vertragsabschluss.

?Deutschlands filialstärkster Vollsortimenter ist ein verlässlicher Partner und ein attraktiver Arbeitgeber?, erläutert Küthe. ?Nicht zuletzt im Interesse der Stadtentwicklung haben wir unsere Gespräche konsequent vorangetrieben. Wir gehen davon aus, dass die Stadt das Vorhaben tatkräftig unterstützt und die Innenstadt durch das Angebot von Lebensmitteln und allem für den täglichen Bedarf weiter aufgewertet wird?.

Der vom Amtsgericht Düsseldorf bestellte Sachwalter Rechtsanwalt Michael Bremen von PLUTA Rechtsanwalts GmbH aus Düsseldorf ergänzt: ?Das Angebot von Kaufland war eindeutig das Beste im Interesse der Gesamtgläubigerschaft. Dies werden wir der Gläubigerversammlung darlegen. Immerhin könnten die berechtigten Forderungen der Gläubiger vollständig befriedigt werden?.

Als Sanierungsvorstand hatte Küthe Mitte September 2019 Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung für den Inhaber und Betreiber des Multifunktions-Einkaufszentrums mit Fachmarktzentrum, Gastronomie, einem Multiplex-Kino auf einer Gesamtnutzfläche von über 10.000 Quadratmetern sowie einer Tiefgarage gestellt.

Das Amtsgericht Düsseldorf folgte seinem Antrag, eröffnete das Insolvenzverfahren zum 1. Dezember 2019 uns bestellte Rechtsanwalt Bremen zum Sachwalter.

