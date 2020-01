Novalnet stellt neue Anbindung an BüroWare vor

Erstellt von Redaktion Allgemein

Mit der Installation des kostenlosen Plugins des Payment-Service-Providers Novalnet für BüroWare profitieren Händler von den vollautomatisierten Abläufen und entlasten ihre Buchhaltung. Dies sorgt für noch mehr Effizienz. Shopbetreiber können sich so viele zeitraubende Prozesse und damit Geld sparen.

Viele Unternehmen haben heute mehr oder weniger das Problem, Fachkräfte zu finden und zu halten, die die Vielschichtigkeit der Anforderungen auch qualitativ erfüllen können. Auch das Arbeitspensum ist oft derart hoch, dass während der Arbeitszeit am Tag nicht alle notwendigen Dinge erledigt werden können. Was liegt also näher, als überall dort Prozesse zu automatisieren und zu digitalisieren, um Effektivität und Optimierung zu erzielen? Dies betrifft vor allem auch administrative Tätigkeiten und die Buchhaltung.

Der Full-Service-Payment-Provider Novalnet hat daher seine Anbindung an die Buchhaltungssoftware BüroWare weiterentwickelt. Händler haben damit in BüroWare alle Kundentransaktionen und Zahlungsabläufe stets im Blick. Die Einbindung der Buchhaltungsdaten kann sowohl per MT940 als auch über einen CSV-Datenaustausch erfolgen.

Alle Daten übersichtlich im Blick

Als Full Service Payment Provider gibt Novalnet seinen Kunden die volle Transparenz: Alle Kundendaten und Informationen, wie erfolgreiche oder abgelehnte Transaktionen, Chargebacks oder Rücklastschriften, Geldeingänge, Inkassozahlungen und vieles mehr, werden über das Debitorenmanagement in Echtzeit dokumentiert und sind stets einsehbar. Durch die automatische Abholung und Verarbeitung der Kontoauszüge und Settlement-Dateien, Abrechnungs-Dateien mit den erfolgten Transaktionen, werden in der Regel 99,99 % der Zahlungseingänge automatisch zugeordnet. Auf Wunsch übernimmt Novalnet auch die Zuordnung bei den restlichen, nicht eindeutigen, Fällen.

Die Buchhaltungsdaten können dabei frei wählbar, z.B. täglich, in BüroWare automatisch übertragen werden. Je nach Bedarf können sie gefiltert und gruppiert werden. So können Händler sich z.B. nur erfolgreiche Buchungen nach Zahlungsart gruppiert anzeigen lassen. Novalnet sendet auf Wunsch regelmäßig in gewünschten Intervallen automatische Berichte per E-Mail an den Händler bzw. seine Buchhaltung. Alternativ können Händler diese Berichte auch als Download, Upload per SFTP auf Ihren Server durch Novalnet, über das asynchrone Callback-Skript bzw. die Händlerskript-API oder über einen asynchronen API-Aufruf von Novalnet an die von ihnen angegebene URL erhalten. Die Berichte lassen sich dank 75 einzelner Felder genau auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Eine weitere Besonderheit des BüroWare-Plugins: Händler haben die Möglichkeit, bei jeder einzelnen Transaktion eine individuelle Buchhaltungskontonummer an die Novalnet AG zu übertragen. So kann die eigene Buchhaltung jede Transaktion noch leichter und schneller zuordnen.

Das Plugin für die Anbindung an BüroWare ist kostenfrei bei Novalnet erhältlich. Eine 128-Bit-SSL-Verschlüsselung garantiert höchste Sicherheit bei der Übertragung aller Daten. Letztendlich ermöglicht das umfangreiche Debitorenmanagement von Novalnet damit auch in BüroWare eine sehr gute Vorbereitung für die Buchhaltung, was Unternehmen im E-Commerce unterm Strich viel Zeit und damit Kosten spart.

Über BüroWare

Mit BüroWARE steht Shop-Betreibern eine professionelle und umfangreiche Software-Lösung zur Verfügung. Das System unterstützt Verkäufer bei vielfältigen Tätigkeiten rund um die Verwaltung ihres Betriebs und ist daher auch für größere Firmen eine Lösung. Es ist für Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Dienstleistung, Handel und E-Commerce gleichermaßen konzipiert.

Die Novalnet AG, gegründet im Januar 2007, ist ein führendes europäisches Zahlungsinstitut für professionelle elektronische Zahlungsabwicklung. Payment-Service-Provider gibt es viele. Einen Full-Service-Payment-Provider wie Novalnet mit seinem einzigartigen Portfolio gibt es nur einmal. Dieses bietet alle gängigen Zahlungsarten mit allen nötigen Services komplett aus einer Hand: eine sichere Zahlungsabwicklung über Treuhandkonten der Novalnet AG, ein integriertes umfangreiches Risikomanagement zur Minimierung von Zahlungsausfällen und Betrug, eine automatisierte Rechnungsstellung, ein automatisiertes Debitoren- und Forderungsmanagement inkl. verschiedener Mahnstufen, kostenlosen und vollen technischen Support sowie zahlreiche Zusatzservices (z.B. umfangreiche Abonnement- und Mitgliederverwaltung, ein nützliches Affiliate-Programm etc.).

Der Vorteil für Online-Händler liegt in der Gesamtheit aller dieser vielfältigen Dienstleistungen unter einem Dach. Es bleibt ihnen erspart, mit unterschiedlichen Banken, Kreditkartenacquirern, Auskunfteien, Inkassounternehmen, Affiliate-Plattformen und Technologiepartnern (wie z.B. PCI) unzählige Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten und Gebühren abzuschließen. Bei Novalnet haben sie die Möglichkeit, mit nur einem Vertrag und nur einem direkten Ansprechpartner alle oben genannten Leistungen in Anspruch zu nehmen.