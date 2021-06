Kommerzielle Druck-Outsourcing-Markt Globale Branchennachfrage, innovativ, Forschungsbericht, zukünftige Schätzung und Prognose[2029]

Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind.

Der globale Outsourcing-Markt für kommerziellen Druck ist nach Dienstleistungstyp in Offsetlithografie, Flexografie, Tiefdruck, Siebdruck, Inkjet und andere unterteilt, von denen das Tiefdrucksegment bis Ende 2029 voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil halten wird. Das Wachstum des Segments ist auf das einfache Druckverfahren und den hohen Einsatz dieses Verfahrens beim Bedrucken von Verpackungsmaterialien zurückzuführen. Der Markt wird basierend auf der Anwendung weiter in Verlage, Werbung, Verpackung und andere unterteilt, von denen das Werbesegment bis Ende 2029 voraussichtlich den größten Marktanteil halten wird.

Der globale Outsourcing-Markt für kommerziellen Druck wird im Prognosezeitraum, d. h. 2021-2029, voraussichtlich mit einer erheblichen CAGR wachsen. Es wird erwartet, dass Faktoren wie die zunehmenden Werbeaktivitäten in allen Unternehmensorganisationen zur Steigerung des Umsatzes ihrer Produktangebote und zur Steigerung des Verbraucherbewusstseins das Marktwachstum antreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch die steigenden Werbeausgaben von Unternehmen weltweit, die ein Wachstum von 400 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012 auf fast 600 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 verzeichneten, das Marktwachstum in den kommenden Jahren antreiben werden.

Der globale Outsourcing-Markt für kommerziellen Druck ist nach Regionen in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika, von denen der Markt im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich den größten Markt halten wird Anteil bis Ende 2029. Das Wachstum des Marktes in der Region ist auf die Präsenz von Ländern wie China, Indien, Thailand, Vietnam und anderen zurückzuführen, in denen eine steigende Nachfrage nach kommerziellen Drucklösungen besteht. Darüber hinaus sind die zunehmende Akzeptanz neuer Drucktechnologien bei den Dienstleistern sowie die Präsenz zahlreicher Dienstleister in der Region einige der wesentlichen Faktoren, die das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich vorantreiben werden.

Hohe positive Wirkung von Printmedien-Anzeigen zur Förderung des Marktwachstums

Unternehmen weltweit investieren zunehmend in Werbung, um Kunden auf ihre Produkte aufmerksam zu machen. Trotz der zunehmenden Durchdringung digitaler Plattformen haben wissenschaftliche Untersuchungen ergeben, dass Printmedien-Werbung mehr Aufmerksamkeit bei den Zuschauern gewinnt. Infolgedessen besteht bei Unternehmen ein wachsender Bedarf, über diese Plattformen über ihre Produkte zu kommunizieren, was voraussichtlich das Marktwachstum in antreiben wird

die kommenden Jahre. Darüber hinaus sind die zunehmende Bevorzugung organischer Tinten für den Druck zusammen mit der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Drucklösungen für verschiedene Endverbrauchszwecke durch die Endverbraucher einige der zusätzlichen Faktoren, die das Marktwachstum in den kommenden Jahren voraussichtlich vorantreiben werden.

Die Besorgnis über die Trendverschiebung zur Einführung digitaler Plattformen und die Notwendigkeit, den Verbrauch von Papierprodukten zu reduzieren, um die Umwelt zu schonen, sind jedoch einige der Schlüsselfaktoren, die das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich behindern werden.

Dieser Bericht enthält auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der Hauptakteure des Outsourcing-Marktes für kommerziellen Druck, einschließlich der Unternehmensprofilierung von RR Donnelley & Sons Company (NYSE: RRD), Dai Nippon Printing Co., Ltd. (TYO: 7912), Transcontinental Inc. (TSE: TCL.A), Cenveo Worldwide Limited, LSC Communications US, LLC, ACME Printing, Quad/Graphics, Inc. (NYSE: QUAD), Cimpress plc (Vistaprint) (NASDAQ: CMPR), Toppan Printing Co ., Ltd. (TYO: 7911), Bertelsmann SE & Co. KGaA. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den Outsourcing-Markt für kommerziellen Druck, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren, die nach Expansionsmöglichkeiten suchen, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den aktuellen und erwarteten Entwicklungen auszurichten Trends in der Zukunft.