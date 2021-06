Plenum Investments AG ergänzt CAT-Bond-Angebot um den Plenum CAT Bond Dynamic Fund

Dirk Schmelzer, Head Portfoliomanager ILS/CAT Bonds und Partner bei Plenum Investments AG, meint dazu: ʺAnstelle den CAT-Bond-Markt nachzubilden, rücken wir die Qualität in den Anlagefokus, indem wir den Anteil schadenaggregierender CAT Bonds, die zu Sekundärgefahren exponiert sind, auf ein Minimum reduzieren. So erreichen wir eine bessere Positionierung gegenüber dem Markt. Mit unserem Ansatz sind wir trotz des eingeschränkten Anlageuniversums in der Lage, Positionen mit einer hohen Risikoentschädigung und einer geringen Korrelation zueinander zu selektieren.ʺ

David Strasser, Senior Portfoliomanager, der für die Modellierung verantwortlich ist, ergänzt: ʺNur durch eine Selbstbeschränkung der Anlagekapazität auf maximal USD 400 Mio. oder 1.5% des derzeitigen Marktvolumens kann die Selektivität in einem ohnehin beschränkten Marktsegment gewährleistet werden. Dies ist ein klares Bekenntnis gegenüber unseren Kunden.ʺ

Der Anlageprozess des Fonds basiert auf drei Säulen: Maximierung der globalen Diversifikation des Portfolios, Verfeinerung der Diversifikation innerhalb des US-Hurrikan-Segments und Begrenzung des Risikos von Frequenzereignissen. Dirk Schmelzer sagt: ʺDer Plenum CAT Bond Dynamic Fonds ist ein exklusiver Anlagefonds, der einen Qualitätssprung im hochrentierenden CAT-Bond-Fondssegment darstellt.ʺ

Ein weiterer Grund für die Lancierung des Plenum CAT Bond Dynamic Fonds ist die Tatsache, dass der risikoorientierte Anlageansatz, der seit über zehn Jahre erfolgreich im konservativeren Plenum CAT Bond Fund umgesetzt wird, auch auf ein höheres Risikoprofil angewendet werden kann.

Der Zeitpunkt der Fondsgründung fällt mit dem Umstand zusammen, dass das Fassungsvermögen von CAT Bond Fonds im hochrentierenden UCITS-Anlagesegment an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen ist. Da die Versicherungsprämien von CAT Bonds immer noch ansprechend sind und die Nachfrage nach Rückversicherungsdeckung anhält, ist davon auszugehen, dass die Schaffung frischer Fondskapazitäten vom Markt gut aufgenommen wird.

Der Fonds hat eine stark diversifizierende Wirkung in Multi-Asset-Portfolios und eignet sich als alternativer Anlagebaustein. Der Plenum CAT Bond Dynamic Fund vereint den Wunsch vieler Investoren nach stabil tiefen Korrelationen und einer attraktiven Rendite.