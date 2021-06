Kooperation zwischen ClariLab und kompany

Der Datenprovider und KYC-Lösungsanbieter kompany beliefert ab sofort auch die KYCnow-Plattform von ClariLab mit internationalen Registerdaten aus über 200 Jurisdiktionen. Dadurch können GwG-Verpflichtete und andere KYCnow-Nutzer die Identifikation eines Unternehmens im Ausland direkt über die Plattform vornehmen.

Die KYCnow-Plattform liefert Ihren Nutzern nunmehr auch weltweite Informationen zu Unternehmen aus amtlichen Registern. Bei der Durchführung des KYC-Prozesses muss ein Unternehmen per Gesetz mit einem amtlichen Registerauszug identifiziert werden. Durch die Anbindung an das kompany-Netzwerk kann die Identifizierung nun direkt und ohne manuellen Zwischenschritt innerhalb der Plattform erfolgen. Die entsprechenden Handels- und Firmenregister lassen sich analog dem gemeinsamen Registerportal der Länder, dem deutschen Handelsregister direkt abrufen. ClariLab gelingt dadurch ein weiterer Schritt um die Internationalisierung des KYC-Lösungsangebots entscheidend voranzutreiben und GwG-Verpflichteten einen KYC-Prozess ohne Medienbrüche und manuelle Hinzunahme externer Daten auch für die internationale Abfrage und fallabschließende Bewertung von Unternehmen zur Verfügung zu stellen.

Tobias Eiss, Geschäftsführer ClariLab: ?Mit der Anbindung der KYCnow-Plattform an die Datenquellen von kompany schließen wir eine wichtige Lücke beim Umgang mit Registerdaten. Durch den Zugriff auf die Register anderer Länder können wir die Datenmenge und -qualität deutlich erhöhen und den KYC-Prozess unabhängig von Ländergrenzen verbessern.?

Daten zu 115 Millionen Unternehmen aus über 200 Jurisdiktionen

Durch die Partnerschaft von ClariLab und kompany erhalten die Nutzerinnen und Nutzer der KYCnow-Plattform Zugang zum führenden globalen Registernetzwerk und somit auf revisionssichere Unternehmensinformationen aus Handelsregistern, von Finanzaufsichten und -behörden auf der ganzen Welt. Mithilfe dieser Daten und Registerauszüge wird der KYC-Prozess mit amtlichen Informationen von mehr als 110 Millionen Unternehmen aus über 200 Ländern und Jurisdiktionen erweitert.

Russell E. Perry, CEO und Mitbegründer von kompany: ?Wir freuen uns auf die neue Partnerschaft mit ClariLab und die Möglichkeit, gemeinsam die Services zu erweitern. Mit verstärkten Compliance- und GwG-Anforderungen steigen auch die Anforderungen an die Datenqualität und die Nachvollziehbarkeit der Datenquelle. Durch Unternehmensdaten aus amtlichen Registern ? sogenannten Primärquellen ? werden die Anforderungen erfüllt. ClariLab-Kunden können nun automatisch davon profitieren.?

Über ClariLab

Die ClariLab GmbH & Co.KG ist das 2020 gegründete, gemeinsame Joint Venture der SCHUFA Holding AG und des Fintech-Unternehmens fino. Primäres Ziel des Regtech-Dienstleisters ist es, Unternehmen bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu unterstützen und dabei zu helfen, dass KYC-relevante Informationen auf einem einheitlichen Standard eingeholt werden können. Mehr als 900 Kunden aus den Bereichen Banking, Factoring, Finanzdienstleistung, Zahlungsdienstleistung, Versicherung, Immobilienwirtschaft, Güterhandel und Kryptoverwahrgeschäft gehören heute zum Kundenkreis und arbeiten mit der KYCnow-Plattform. Mehr erfahren Sie unter clarilab.de und auf LinkedIn.

Über kompany

kompany ist eine mehrfach ausgezeichnete RegTech-Plattform für Business KYC (KYB) (Anm.: Business Know Your Customer). Die hochskalierbare API-Plattform, das webbasierte KYC workspace und UBO discovery® wird bei Finanzinstituten, Zahlungsanbietern, Versicherern, Banking-as-a-Service-Plattformen und weiteren regulierten Unternehmen für die revisionssichere Verifizierung von Unternehmen und Funktionsträgern im Zuge von Anti-Geldwäschebestimmungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wien, mit Niederlassungen in Großbritannien, USA und in der APAC Region. kompany ist eine amtliche Clearingstelle von Handelsregistern und offizieller Distributor für Handelsregister aus 200 Ländern weltweit. Erfahren Sie mehr auf kompany.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.