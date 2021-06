RBC Global Charity Day for the Kids – 5 Millionen US-Dollar werden an 50 jugendbezogene Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt gespendet

Royal Bank of Canada unterstützt junge Menschen während der Covid-19-Pandemie

– Virtuelle Feiern von Capital Markets Mitarbeitern von RBC in Kanada, den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan, Hongkong, Australien, Barbados und den Bahamas

– 5 Millionen US-Dollar gespendet an über 50 Wohltätigkeitsorganisationen weltweit

– Drei deutsche Wohltätigkeitsorganisationen – Die Arche, Bärenherz Kinderhospiz Wiesbaden, MainLichtblick e.V.

Im Rahmen einer globalen Wohltätigkeitsinitiative der Royal Bank of Canada, dem „RBC Charity Day for the Kids“, werden 5 Millionen US-Dollar an mehr als 50 jugendbezogene Wohltätigkeitsgruppen rund um den Globus gespendet, welches das starke Engagement der RBC bei der Unterstützung von Jugendorganisationen bekräftigt. Was 2015 als „Trade for the Kids“ begann, hat sich nach und nach zu einer viel größeren und stärker integrierten globalen Wohltätigkeitsinitiative für die Mitarbeiter von RBC Capital Markets auf der ganzen Welt entwickelt.

Die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betreffen nach wie vor viele Kinder und Jugendliche, angefangen bei der zunehmenden Armut bis hin zu einer größeren Stressbelastung, die durch soziale Isolation und fehlende persönliche Aktivitäten entsteht. RBC verstärkt weiterhin ihre Bemühungen vor Ort zu helfen, und unterstützt Hunderte von Organisationen, die sich für die psychische Gesundheit von Jugendlichen auf der ganzen Welt einsetzen.

Bis heute hat die jährliche Spendenaktion über 20 Millionen US-Dollar für mehr als 90 jugendbezogene Wohltätigkeitspartner auf der ganzen Welt eingebracht. Die diesjährige globale Veranstaltung „RBC Charity Day for the Kids“ wurde um weitere Länder ergänzt und fand erstmalig auch in Deutschland statt (siehe vollständige Liste der Wohltätigkeitsorganisationen hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3198685-1&h=3274350273&u=https%3A%2F%2Fwww.rbccm.com%2Fen%2Fcitizenship%2Fcharity-day-for-the-kids.page&a=siehe+vollst%C3%A4ndige+Liste+der+Wohlt%C3%A4tigkeitsorganisationen+hier)). In diesem Jahr konzentrierte sich RBC nicht nur auf Spenden, sondern auch auf die Förderung der Arbeit unserer Wohltätigkeitspartner zur Unterstützung junger Menschen. Mitarbeiter in Kanada, den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan, Hongkong, Australien, Barbados und den Bahamas feierten die unternehmenseigene Kultur des Gebens und Philanthropie bei RBC, indem sie virtuell an einem Tag mit einer Vielzahl kreativer und ansprechender Multimedia-Inhalte teilnahmen.

„Wohltätigkeits- und gemeinnützige Organisationen auf der ganzen Welt – und insbesondere diejenigen, die Jugendliche unterstützen – spüren weiterhin eine erhebliche Belastung durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“, sagte Susanne Müller-Wiefel, Managing Director, RBC Capital Markets. „Es besteht ein wachsender Bedarf an notwendigen Unterstützungsleistungen und Ressourcen, um diese extrem herausfordernden Zeiten zu bewältigen, und RBC und alle Mitarbeiter sind stolz darauf, diese wertvollen Initiativen zu unterstützen. Der RBC Charity Day for the Kids ist eine der vielen Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter und Kunden, durch einen direkten Kontakt mit den Jugendorganisationen mehr über Unterstützungsmöglichkeiten für Jugendliche zu erfahren. Wir danken unseren Wohltätigkeitspartnern für ihr großartiges Engagement sowie unseren Mitarbeitern und Kunden, dass sie RBC–s Kultur des Gebens leben.“

Im Jahr 2020 spendete RBC in Form von Bar- und Sachzuwendungen 140 Millionen kanadische Dollar an gemeinnützige Organisationen.

Mehr zum „RBC Charity Day for the Kids“ und den begünstigten Wohltätigkeitsorganisationen finden Sie hier.

Über RBC

Die Royal Bank of Canada ist ein globales Finanzinstitut mit einem zielorientierten, prinzipientreuen Ansatz für professionelle Bankdienstleistungen. Unser Erfolg beruht auf den mehr als 86.000 Mitarbeitern, die mit ihrem Engagement und ihrem Wissen unsere Vision, Werte und Strategien mit Leben erfüllen, damit wir unsere Kunden sowie die Allgemeinheit erfolgreich unterstützen können. Als Kanadas größte Bank, und nach Marktkapitalisierung eine der größten der Welt, verfügen wir über ein breit gefächertes und diversifiziertes Geschäftsmodell. Wir betreuen 17 Millionen Kunden in Kanada, den USA und 27 weiteren Ländern. Erfahren Sie mehr unter rbc.com.

Wir sind stolz darauf, ein breites Spektrum an gemeinnützigen Initiativen durch Spenden und Zuwendungen sowie ehrenamtliche Tätigkeiten unserer Mitarbeiter zu unterstützen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter rbc.com/community-social-impact (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3198685-1&h=1639256935&u=https%3A%2F%2Fwww.rbc.com%2Fcommunity-social-impact&a=rbc.com%2Fcommunity-social-impact).

Über RBC Capital Markets

RBC Capital Markets wird von den bedeutendsten Unternehmen, institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern, Private-Equity-Firmen und Regierungen rund um den Globus als innovativer, vertrauenswürdiger Partner mit umfassender Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte, Bankwesen und Finanzen geschätzt.

Wir sind weltweit mit über 7.300 Mitarbeitern in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum in 70 Büros und 15 Ländern etabliert, welche zusammen mehr als 80 % der weltweiten Investmentbanking-Aktivitäten abdecken.

Über den RBC Charity Day for the Kids

Der 2015 in New York ins Leben gerufene RBC Charity Day for the Kids – früher bekannt als RBC Trade for the Kids – fokussiert sich auf RBC–s langjährige Partnerschaften mit Wohltätigkeitsorganisationen. Diese Spendeninitiative unterstützt Kinder und Jugendliche – gerade in schwierigen Zeiten wie diesen. Im Jahr 2021 fand der RBC Charity Day zum vierten Mal weltweit in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und der Karibik statt und unterstützte über 50 Wohltätigkeitsorganisationen.

Bis heute hat RBC durch diese Initiative über 20 Millionen US-Dollar an über 90 Wohltätigkeitsorganisationen gespendet. Mehr zum „RBC Charity Day for the Kids“ und den begünstigten Wohltätigkeitsorganisationen finden Sie hier.

