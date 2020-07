Kupfer gegen Covid-19 – Kupferfirmen als Anlagemöglichkeit

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Eine Firma in Chile verwendet winzige Kupferflecken in Desinfektionsmitteln. Das Metall tötet Viren und Bakterien auf Oberflächen und die Wirkung soll eine Woche anhalten. Kupfer in Form von Beschichtungen könnte somit auch ein Bestandteil neuer Haushalts- und Industrieprodukte werden. Ein Kupferproduzent in Chile fördert bereits die Verwendung von Kupfer in Flughäfen oder Krankenhäusern. Sogar der Bergbauminister Baldo Prokurica hat mit Kupfer veredelte Reinigungsmittel für sein Bürohaus.

Kupfer wirkt nun mal kontinuierlich antimikrobiell. Wenn die Verwendung der Kupfer-Nanopartikel auch nicht ganz unumstritten ist, wenn es über längere Zeit eingeatmet wird, so sprechen doch Studien für dessen Verträglichkeit.

Das Konjunkturmetall Kupfer ist durch Beteiligungen an Kupfergesellschaften für Anleger immer interessant. Aktuell hat der Preis des rötlichen Metalls ein 14-Monatshoch erreicht. Vor allem das Kupferangebot ist verantwortlich. In den größten Produzentenländern Chile und Peru ist die Zahl der Covid-19-Erkrankten, dazu zählen auch tausende Minenarbeiter, sehr hoch. Und in Chile drohen Streiks. So sind die Kupferbestände an der LME, auf die immer gern ein Auge geworfen wird, weiter gefallen und sind so niedrig wie seit Januar nicht mehr.

Es gibt also mehrere Gründe sich einmal mit Unternehmen, die Kupfer in ihren Projekten besitzen, auseinanderzusetzen. In British Columbia produziert die Copper Mountain Mine jährlich zirka 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent und Copper Mountain Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/copper-mountain-mining-aktualisierte-machbarkeitsstude-fuer-little-eva-projekt/ – ist zu 75 Prozent beteiligt. Zu 100 Prozent gehört dem Unternehmen das Eva-Kupferprojekt in Australien, das gerade entwickelt wird.

Aztec Minerals – https://www.rohstoff-tv.com/play/aztec-minerals-definiert-ziele-fuer-das-cervantes-porphyr-gold-kupfer-projekt/ – verfügt über Kupfer in seinem Cervantes Gold-Kupfer-Projekt in Sonoro, Mexiko, ebenso im historischen Tombstone-Projekt (Silber, Gold, Kupfer, Blei, Zink) in Arizona.

