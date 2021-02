Kupfer mit großen Chancen

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Bis 2024, so die CRU Group, wird die Produktion aus bestehenden Kupferminen zurückgehen. Die CRU Group ist ein Business Intelligence-Unternehmen, das sich auf die globalen Märkte für Bergbau, Metalle und Düngemittel spezialisiert hat.

Dank der chinesischen Nachfrage hat sich auch der Kupferpreis im vergangenen Jahr schnell erholt. Dazu kamen und kommen Konjunkturpakete und Störungen bei manchen Top-Produktionsländern. Auch aus den USA könnten neue Konjunkturpakete kommen mit dem neuen Präsidenten. Höhere Infrastrukturausgaben stärken dann den Kupferpreis. Auch im Euroland denkt man über höhere Infrastrukturausgaben nach, besonders im Bereich erneuerbare Energien und Stromnetze für Elektrofahrzeuge.

Dennoch bleibt die chinesische Nachfrage nach Kupfer das Hauptelement. Auch die Analysten von Morgan Stanley sehen beim Kupferpreis weiteres Aufwärtspotenzial, dies auch für Kupferaktien und damit sehen sie auch Kaufgelegenheiten.

Auch die US-Investmentbank Morgan Stanley ist positiv für Kupferwerte gestimmt. Denn die Umstellung auf eine kohlenstoffärmere Wirtschaft wird den Kupferverbrauch anheizen. Dieser weitere Rückenwind werde auch den Kupferunternehmen guttun. Übrigens rät Morgan Stanley die potenzielle Marktvolatilität rund um das chinesische Neujahrsfest auszunutzen.

Kupfer besitzt beispielsweise Copper Mountain Mining oder Aurania Resources in den Projekten.

Copper Mountain Mining – https://www.youtube.com/watch?v=42l4kCzMvvg – ist mit 75 Prozent an der erfolgreich produzierenden Copper Mountain Kupfermine beteiligt. Diese liegt in British Columbia und erzielte im vierten Quartal 2020 eine Rekordproduktion für Kupfer, Gold und Silber.

Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=nsZ0ajrJwUo – konzentriert sich auf Edelmetalle und Kupfer in Südamerika. Hauptprojekt ist das The Lost Cities – Cutucu Projekt in den Anden Ecuadors, das bei Bohrungen bereits beachtliche Ergebnisse brachte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/