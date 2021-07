Operativer Turnaround

Erstellt von Redaktion Allgemein

Die Restrukturierung bei ILLIG Maschinenbau in Heilbronn zeigt Wirkung, der operative Turnaround ist in Sicht. Nach fast drei Jahren in einem schwierigen wirtschaftlichen Marktumfeld und geschrumpften Auftragsvolumina blickt das Unternehmen im Jubiläumsjahr mit Zuversicht in die Zukunft. Ein konsequent umgesetztes Sanierungskonzept konnte die Verluste in 2020 annähernd halbieren und befördert das Familienunternehmen operativ Ende 2021 aus der Verlustzone. Die Ursachen für die sich schon im Jahresverlauf 2019 abzeichnende Situation waren Investitionszurückhaltungen seitens der Kunden weltweit. Für tiefgreifende Verunsicherungen sorgten politisch motivierte Handelskonflikte, die global negativ befeuerte Kunststoff- und Verpackungsdiskussion und letztlich die weitreichenden Folgen der pandemiebedingten weltweiten Lockdowns mit gravierenden Störungen in allen Logistikketten.

Nach dem ersten Halbjahr 2021 hält die wirtschaftliche Normalität wieder Einzug. Die Auftragslage im Maschinenbau zieht wieder an. Gleichwohl ein klares Signal, die Sanierungsmaßnahmen konsequent weiter zu verfolgen. Denn die Herausforderungen angesichts der weltweiten Verunsicherung in den Märkten aufgrund der weiterhin anhaltenden Kunststoff- und Verpackungsdiskussion sowie den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind klar definiert.

Früh, planvoll und konsequent

?Wir haben früh auf die Situation reagiert und bereits Anfang 2020 die ersten Maßnahmen umgesetzt, um die Umsatz- und Gewinneinbrüche zu kompensieren?, erklärt ILLIG Geschäftsführer Carsten Strenger. ?ILLIG ist und bleibt ein ausgezeichnetes mittelständisches Maschinenbauunternehmen mit hervorragenden Fachkräften, die nach wie vor wegweisende technologische Lösungen für unsere Kunden entwickeln. 2021 entfalten die letztes Jahr ergriffenen Maßnahmen positive Wirkungen. Wir gehen stärker auf die Märkte ein und sind näher an unseren Kunden. Diese Ziele verfolgen wir weiter. Es gilt jetzt weiterhin hoch flexibel und strategisch fokussiert auf Kundenanforderungen einzugehen, die sich aus den globalen Marktgegebenheiten ableiten.?

ILLIG entwickelt kundenorientiere Lösungen von morgen

Mit Circular Thinking unterstützt ILLIG den wirtschaftlichen Kreislaufgedanken und definiert klar die Nachhaltigkeitsziele: Reduzieren, Wiederverwenden, Trennen, Recyceln und Erneuern. ILLIG Werkzeug-, Produktions- und Verpackungssysteme sind materialseitig flexibel. Sie verarbeiten prozesssicher bioabbaubare Kunststoffe, Recyclingware, Kunststoff-Karton-Kombinationen oder Post-Consumer-Folien, sogar bis hin zu reinen Karton-Anwendungen.

?ILLIG bietet ein umfangreiches, ausgereiftes und modulares Maschinen- und Werkzeugprogramm, um damit nahezu alle heute geforderten nachhaltigen Verpackungen herzustellen. Unsere Serviceleistungen sind ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet. Damit und mit unserem in 75 Jahren Unternehmensgeschichte gewachsenen Know-how werden wir uns auch künftig für die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser vielseitig nutzbaren Technologie engagieren?, blickt Carsten Strenger mit Zuversicht in die Next-75-Zukunft. ?Die nächste Entwicklung aus unserem Haus ist die industrielle Herstellung von Verpackungen aus thermoformbarem Papier auf bestehenden ILLIG Produktionssystemen ? eine weitere nachhaltige Lösung vom Innovationsführer, ganz nach den aktuellen Nachhaltigkeitsstrategien der Länder.?

ILLIG ist ein weltweit führender Anbieter von Thermoform- und Verpackungssystemen sowie Werkzeugsystemen für Kunststoffe und Karton. Das Leistungsspektrum umfasst Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme komplexer Fertigungslinien und Einzelkomponenten. ILLIG bietet seinen Kunden mit der Verpackungsentwicklung „Pactivity® 360“ und leistungsstarken Verpackungssystemen ressourceneffiziente und nachhaltige Lösungen, und unterstützt Packmittelhersteller beim Design for Recycling. Mit eigenen Niederlassungen und Vertretungen in über 80 Ländern ist ILLIG auf allen Märkten rund um den Erdball vor Ort präsent. Seit 75 Jahren unterstützt das Familienunternehmen seine Kunden weltweit als verlässlicher Partner, anspruchsvolle und hochpräzise Formteile wirtschaftlich herzustellen – mit innovativer Technologie höchster Qualität und umfassendem globalen Service.

Hinweis: Mit ® gekennzeichnete Begriffe sind eingetragene und geschützte Marken der ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG