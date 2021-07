Wenn Autos fliegen können

Für viele ist das fliegende Auto wie ein Meilenstein. Aircar flog rund 75 Kilometer in der Slowakei. Verantwortlich ist der Slowake Stefan Klein. Futuristisch mutet die Verwandlung des Aircars an, die zwei Minuten und 15 Sekunden dauert. In der Luft erreicht das Aircar 170 Kilometer pro Stunde. Zwei Personen und 200 Kilogramm können an Bord gebracht werden. Aus den USA kamen bereits 40.000 Bestellungen. Allerdings braucht das Aircar eine Start- und Landebahn. Da haben Drohnenfahrzeuge doch einen deutlichen Vorteil, denn sie können vertikal landen und starten.

Dieses Jahr hat ein russisches Unternehmen begonnen sein Drohnen-Taxi zu testen. Passagiere und Ladungen sollen transportiert werden können und es kann bis zu 100 Kilometer weit fliegen. Start und Landung ist auf normalen Parkplätzen möglich, denn es hat die Größe eines normalen Pkws, eine Landebahn ist nicht nötig.

An solchen Technologien sind immer Rohstoffe beteiligt. Drohnentaxis verwenden, anders als Aircar (das in der ersten Auflage auf einen Benzinmotor von BMW setzt) die in der Elektromobilität verwendeten Batterierohstoffe wie Lithium oder Kobalt in den Lithium-Ionen-Batterien. Lithium ist ein Leichtmetall und nicht nur in E-Fahrzeugen, sondern auch in Laptops oder Smartphones verbaut. Lithium bester Qualität besitzt beispielsweise Millennial Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=mc8deysBqY8 – in seinem Pastos Grandes Lithiumprojekt in Argentinien.

Auch an Drohen, die mit Wasserstoff angetrieben werden, wird gearbeitet. Die Energie kommt dann aus einer Brennstoffzelle. Vorteile hier sind das schnellere Betanken und die längere Flugdauer. Einen Memory-Effekt gibt es nicht, aber an der Entwicklung muss noch gearbeitet werden. Für die Wasserstofftechnologie ist Platin nötig. Hier kann Sibanye-Stillwater – https://www.youtube.com/watch?v=zPaUVj84ZH8 -, auch ein bedeutender Goldproduzent, mit seinen Platin- und Palladiumprojekten in Südafrika und in den USA für Nachschub sorgen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-lithium-corp/ -) und Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

