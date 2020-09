Optimistisch für Gold und Silber

Laut neuesten Aussagen der FED wurde die Geldpolitik für lange Zeit festgelegt. Es wird weitergehen mit der immensen Geldvermehrung. Zinsen sollen erst dann erhöht werden, wenn die Inflation für längere Zeit über zwei Prozent ansteigt und Vollbeschäftigung herrscht. Diese beiden Bedingungen sind sicher nicht leicht zu erfüllen. Somit ist der Weg für ein weiteres Ansteigen des Goldpreises bereitet.

Dies alles hat Investitionsfolgen. Investitionen in Gold sollten sich also auch jetzt noch lohnen. Betrachtet man frühere Bullenmärkte, so waren sie inflationär oder deflationär. Geht man von einem heutigen deflationären Umfeld aus, so steigt der Goldpreis normalerweise zwei- bis dreimal an. So setzen auch eher konservative Goldexperten ein Kursziel von über 3.000 US-Dollar für den Preis des Edelmetalls an.

Unternehmen mit Gold und Silber in ihren Projekten gewinnen an Wert und rücken immer mehr in den Fokus der Anleger. Dazu gehören etwa Canarc Resources oder Endeavour Silver.

Canarc Resources ist ein wachstumsorientiertes Gold-Explorationsunternehmen. Die Erkundung der Goldliegenschaften in Nord- und Zentral British Columbia steht im Vordergrund. Gerade wird ein Partner für das New Polaris-Goldminenprojekt gesucht, um eine Machbarkeitsstudie auf den Weg zu bringen. Bei der historischen Goldproduktion wurden 11 Gramm Gold pro Tonne Gestein gefunden. Auch sieht sich das Unternehmen nach fortgeschrittenen, am besten schon produzierenden Goldprojekten in den USA um.

An der Spitze von Canarc Resources – https://www.youtube.com/watch?v=kzu-w9Xak0Y – steht der sehr erfahrene Gründer der Gesellschaft Bradford Cooke. Und Cooke hat bereits als CEO von Endeavour Silver sein Können bewiesen.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-trillium-gold-und-endeavour-silver/ – besitzt drei hochgradige Silber-Gold-Minen in Mexiko und möchte weiterwachsen. Ein viertes Projekt (Terronera) wird zu einer Erschließungsentscheidung vorangetrieben. Weitere Projekte verfolgt die Gesellschaft in Mexiko und Chile.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

