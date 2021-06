Perfect World wird gemeinsam mit Partnern zum Vorreiter der digitalen Kultur- und Kreativbranche

Erstellt von Redaktion Banken

Die Perfect World Investment & Holding Group (Perfect World) hielt am 3. Juni eine Kooperationskonferenz in Wuxi City ab und unterzeichnete strategische Kooperationsvereinbarungen mit sieben Unternehmen und Institutionen aus verschiedenen Bereichen.

Als ein weltweit führender Unterhaltungskonzern schlug Perfect World die Strategie „Kreatives Denken“ vor, die darauf abzielt, die Barriere zwischen der realen und der virtuellen Welt zu durchbrechen und neue Arten von Spielen mit traditionellen Industrien zu kombinieren, um die Entwicklung traditioneller Industrien zu stärken und auch die digitale Aufwertung traditioneller Industrien zu fördern.

Im Rahmen der „Kreatives Denken“-Strategie hat Perfect World bedeutende Erfolge in der Zusammenarbeit mit Unternehmen und Institutionen erzielt, wie z. B. die Einbindung von Szenen des Qinhuai-Laternenfestes des Nanjing-Konfuzius-Tempels in sein berühmtes Spiel „Zhuxian“ und die Zusammenarbeit zwischen seinem Handyspiel „Chronicle of Infinity“ und der berühmten Sportmarke Peak.

Der CEO von Perfect World, Dr. Robert H. Xiao, sagte auf der Konferenz, dass Perfect World nach all den erfolgreichen Fällen noch zuversichtlicher ist, was die übergreifende Zusammenarbeit zwischen der digitalen Kulturindustrie und den traditionellen Industrien angeht. Er versprach, dass Perfect World weiter daran arbeiten wird, eine Wertschöpfungskette zu etablieren, die traditionelle Industrien unterstützt, und weitere neue Arten von Kulturinhalten, Produkten und Geschäftsmodellen zu entwickeln.

Bei der Zusammenarbeit mit dem Nianhuawan Scenic Spot in Wuxi hat Perfect World die Sehenswürdigkeiten in ein Spiel verwandelt und den Touristen durch die Verbindung von Sehenswürdigkeit und digitaler Welt ein immersives Erlebnis geboten. Der Umzug hilft dem landschaftlich reizvollen Ort, sich von einer dienstleistungsbasierten Wirtschaft zu einer Erlebniswirtschaft zu entwickeln.

„Wir werden nicht nur unterteilte Bereiche mit Partnern erforschen, sondern auch als Brücke arbeiten, um die übergreifende Zusammenarbeit zwischen Unternehmen in verschiedenen Bereichen zu fördern, um so eine gemeinsame Entwicklung zu erreichen“, sagte Dr. Xiao. „Und wir hoffen, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern einen neuen Weg in dieser „experimentellen Produktion“ der Kulturindustrie in die Zukunft eröffnen können“, fügte er hinzu.

Perfect World wird eine ganze Reihe von Lösungen und Plänen zur digitalen Aufwertung der Produkte der Partner auf Basis ihrer Anforderungen maßschneidern. So wird Perfect World in Zusammenarbeit mit dem Shanghai Science and Technology Museum ein Spiel entwickeln, das die komplizierten wissenschaftlichen Erkenntnisse in Visionen umsetzt, um den Lesern zu helfen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu verstehen. Die Group wird auch eine intensive Zusammenarbeit mit der China Audio-video and Digital Publishing Association auf dem Gebiet der Bildung und Berufsausbildung, wie z.B. der Kultivierung von E-Sport-Talenten, eingehen.

Die Kulturabteilung des Pekinger Dongcheng Distrikts, People–s Cultural Tourism of People–s Daily, ein der Tsinghua Universität angegliedertes Kultur- und Kreativinstitut, Beijing Dongsheng Bozhan Cloud Computing Technology Co., Ltd. und der malerische Ort Nianhuawan unterzeichneten auf der Marken-Kooperationskonferenz ebenfalls strategische Kooperationsverträge mit Perfect World.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1531667/20210608130617.jpg

Pressekontakt:

Lei LI

lilei602754@pwrd.com

+86-15801005958

Original-Content von: Perfect World Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell