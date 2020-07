Privatanleger und Unternehmen lernen analytische Börseninformationen auszuschöpfen

Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH unterstützt Privatanleger und Unternehmen dabei Börseninformationen in den analytischen Fokus zu stellen. Im Rahmen der BB ASCON Analyse Module M1?M3 bildet das Fachseminar die theoretischen, praktischen und unbekannten Themen für eine zielgerichtete Börsenanalyse ab. Die Marktteilnehmer werden zu einer umfassenden Transparenz, börsenbezogenen Zusammenhängen und marktsynchronen Analysen geführt. Sie profitieren von einem professionellen Blickwinkel auf das kursrelevante, aktuelle Marktgeschehen verschiedenster Assetklassen.

Über das dreitägige Analyse Seminar reflektieren Aktienkäufer, Daytrading-Begeisterte und Unternehmen reproduzierbare Schlüsselfaktoren als auch elementare Qualifikationen der professionellen Börsenanalyse. Beispielsweise entwickeln Seminarteilnehmer aus der Energiebranche, Ressourcenwirtschaft oder Vermögensverwaltung eine objektive Basis für fundierte Handelsentscheidungen ? und das über Aktien, Index Futures, Forex Majors oder Rohstoffe hinweg.

Analyse-Informationen in der Kapitalmarktpraxis

Das modulare Analyse Seminar vermittelt verwertbare Praxisinformationen in Bezug auf Regelwerke, Informationscluster sowie Navigationsmöglichkeiten. So verstehen interessierte Marktteilnehmer in der Folge kursbezogene Entwicklungen an der Börse fachkundig und analytisch einzuordnen.

?Privatanleger und Unternehmenskunden haben sich permanent mit Analyse-Entscheidungen auseinanderzusetzen. Oftmals verpassen sie Chancen oder kaufen sie in der Praxis nicht marktkonform. Um dieses besser aufeinander abzustimmen, greifen die Fachseminare zahlreiche Analysethemen auf. Denn es geht für Privatkunden und Unternehmensverantwortliche nichts über eine fundierte analytische Expertise?, sagt Matthias Dürmeier, Technischer Analyst der BB ASCON e.K. und der BB ASCON Liquiditätsmanagement GmbH.

Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH, mit Unternehmenssitz in Heidelberg, unterstützt gemeinsam mit der BB ASCON e.K. und der BB ASCON Liquiditätsmanagement GmbH seit 2008 Kapitalmarktkunden in mehr als 16 Ländern. BB ASCON Kunden können ihre Kapitalmarktgeschäfte mithilfe von Software, Algorithmen sowie Best Practices und Schulungen auf Marktkonformität, Duplizierbarkeit und Beständigkeit ausrichten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bb-ascon.de.

