Qontigo lanciert erste EU-konforme Klima-Benchmark-Indizes

Die Indexfamilien STOXX PAB und STOXX CTB entsprechen den regulatorischen Zielen der EU, die globale Erwärmung zu reduzieren und den CO2-Ausstoß zu verringern

Qontigo gab heute die Einführung von zwei neuen Indexfamilien im Klimabereich bekannt: STOXX Paris-Aligned Benchmark (PAB) Indizes und STOXX Climate Transition Benchmark (CTB) Indizes. Diese Indizes tragen dazu bei, die Exposure gegenüber klimabedingten Finanzrisiken zu verringern, und schließen Unternehmen ein, die gut positioniert sind, um die erforderlichen Lösungen für den Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft anzubieten.

Die neuen PAB- und CTB-Benchmarks verfolgen die Performance von liquiden Wertpapieren aus einer Auswahl von zugrunde liegenden STOXX-Benchmark-Indizes. Beide erfüllen und übertreffen die Anforderungen von CTB und PAB, wie sie im Abschlussbericht der Technical Expert Group (TEG) der Europäischen Kommission dargelegt sind. Die Climate Benchmark Regulation ist Teil des Action Plan (https ://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2847337-1&h=2996346481&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2 Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2847337-1%26h%3D2785437382%26u%3Dhttps%253A% 252F%252Fwww.stoxx.com%252Fpulse-details%253FarticleId%253D907604755%26a%3DActio n%2BPlan&a=Action+Plan) der Europäischen Kommission zur Finanzierung von nachhaltigem Wachstum. Die Indizes wurden in Zusammenarbeit mit ISS ESG und Sustainalytics, zwei der führenden Anbieter von Nachhaltigkeitskennzahlen, erstellt.

“Die Einführung der CTB und PAB Climate Benchmarks zeigt, dass Qontigo in Bezug auf nachhaltiges Investieren eine Vorreiterrolle einnimmt”, sagte Sebastian Ceria, Chief Executive Officer von Qontigo. “Da die Transition zu Lösungen, welche die Ansichten der Anleger zur Nachhaltigkeit widerspiegeln, immer schneller voranschreitet, bieten unsere neuen Benchmarks im Klimabereich die Gelegenheit, den rigorosen Ansatz der Europäischen Kommission zu verfolgen. Als Teil des gesamten ESG-Ökosystems von Qontigo fungieren diese Indizes als Bausteine, die den Anlegern dabei helfen sollen, Risiken und Chancen des Klimawandels in ihre Portfolios zu integrieren. Qontigo wird nachhaltiges Investieren mit anlegerzentrierten Indexlösungen, die regelbasiert und transparent sind und über die Mindestanforderungen hinausgehen, weiter vorantreiben.”

“Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Qontigo, in deren Rahmen wir unsere branchenführenden Klimadaten und Analysen für diese neue Reihe von klimaorientierten STOXX-Indizes zur Verfügung stellen”, sagte Marija Kramer, Leiterin von ISS ESG, dem Bereich für verantwortliches Investment von Institutional Shareholder Services. “Diese umfassenden neuen Angebote werden institutionellen Anlegern, die eine größere Auswahl an klimabewussten Portfolios anbieten wollen, erheblich helfen.”

Obwohl beide ähnliche Ziele haben, sind die CTB-Benchmarks speziell auf einen Dekarbonisierungspfad ausgerichtet, während die PAB-Benchmarks noch strengere Anforderungen an die Energieeffizienz stellen, die mit dem langfristigen Ziel des Pariser Klimaabkommens in Bezug auf die globale Erwärmung übereinstimmen.

Unternehmen, die auf der Grundlage der GSS-Bewertung (Global Standards Screening) von Sustainalytics als nicht konform identifiziert wurden oder an kontroversen Waffen- oder Tabakgeschäften beteiligt sind, kommen für die Indexauswahl nicht in Frage.

Die Indexfamilien STOXX PAB und STOXX CTB decken die folgenden Benchmarks ab:

– EURO STOXX® Climate Transition Benchmark – EURO STOXX® Total Market Climate Transition Benchmark – STOXX® Europe 600 Climate Transition Benchmark – STOXX® Global 1800 Climate Transition Benchmark – STOXX® USA 500 Climate Transition Benchmark – STOXX® USA 900 Climate Transition Benchmark

Qontigo wurde kürzlich von Environmental Finance zum ESG Index Provider of the Year (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2847337-1&h=2173277810&u=https%3A%2F%2 Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2847337-1%26h%3D2784014767%26u%3D https%253A%252F%252Fwww.stoxx.com%252Fpress-releases-details%253FarticleId%253D1 891850673%26a%3DESG%2BIndex%2BProvider%2Bof%2Bthe%2BYear&a=ESG+Index+Provider+of +the+Year) ernannt.

