Royalty-Gesellschaften und Gold in den Projekten – eine gute Mischung

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Der Goldpreis steigt aktuell gerade wieder an. Der US-Dollar schwächelt und die US-Anleiherenditen sind nach unten gegangen. Gold-ETFs verzeichnen Zuflüsse, die Abflüsse sind deutlich weniger geworden. Dies deutet auf ein steigendes Interesse an dem Edelmetall hin. Anleger kommen an Goldwerten eigentlich nicht vorbei, hat sich das Metall doch als Anlagevehikel bewährt. Suchen Anleger nach einer Diversifizierung in ihrem Depot, dann könnten Royalty-Gesellschaften das Richtige sein. Denn sie verfügen meist über eine große Palette an Lizenzgebühren und Edelmetallstreams.

Bei den Lizenzgebühren gibt es verschiedene Ausprägungen. Meist ist ein bestimmter Prozentsatz der Einnahmen aus dem Bergbau für das Lizenzunternehmen ausgehandelt. Streaming-Gesellschaften finanzieren Bergbauunternehmen und erhalten dann auch einen bestimmten Prozentsatz. Meistens erhalten sie auch eine bestimmte Mende an physischem Metall als Barzahlungen. Die Streaming-Vereinbarungen beziehen sich meist auf Gold und Silber und sie investieren in Projekte von der Explorationsphase über die Entwicklung bis hin zur Produktion.

Sowohl bei Lizenz- als auch bei Streaming-Gesellschaften liegt das Bergbaurisiko bei den Bergbauunternehmen, was ein Vorteil für Erstere ist.

Ein Royalty-Unternehmen, das sich in 2020 über Cashflows und Rekordumsätze freuen konnte, ist Osisko Gold Royalties – https://www.youtube.com/watch?v=VOZAwoLV71s -. Mit rund 140 Projekten ist eine breite Diversifizierung gegeben.

Interessant in diesem Themenbereich ist auch GoldMining – https://www.youtube.com/watch?v=42YOOPxclKU&t=115s -. Einmal, weil viele aussichtsreiche Gold- und Gold-Kupfer-Projekte im Portfolio des Unternehmens liegen. Und zweitens, weil GoldMining eine Tochtergesellschaft, die Gold Royalty Corp. gegründet hat.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

