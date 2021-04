Ist ein Rohstoff-Superzyklus im Anmarsch?

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Experten diskutieren darüber. Was ein Superzyklus unbedingt braucht, sind starke Nachfragetreiber. Dies gab es Anfang des Jahrhunderts in Form der Industrialisierung. Zunichte gemacht wurde diese Entwicklung durch die Finanzkrise 2008, dann durch die europäische Schuldenkrise. Es folgten noch die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Bei der Frage, ob wir vor einem neuen Rohstoff-Superzyklus stehen, kommt die Energiewende ins Spiel.

Ausgelöst durch die Corona-Pandemie haben die Regierungen Geld locker gemacht. Infrastrukturpläne gibt es in China und in den USA. Und ein wichtiger Punkt in vielen Ländern ist das Vorantreiben der Elektromobilität. Metalle wie Nickel, Silber, Platin oder Zink werden also verstärkt gebraucht werden.

Zink etwa wird vor allem eingesetzt, um andere Metalle vor Korrosion zu schützen. Zink wird also häufig gebraucht in der Bau-, Automobil- und Infrastrukturbranche. Zinkminen gibt es fast überall auf der Erde.

Der größte Zinkproduzent Chinas ist Griffin Mining – https://www.youtube.com/watch?v=hhJhEXrVYrg -. Die Caijianying-Mine des Unternehmens produziert Zink, Gold, Silber und Blei. Im ersten Quartal 2021 war eine erfreuliche Produktionssteigerung zu verzeichnen (verglichen mit 2019, da 2020 pandemiebedingt nicht so aussagekräftig wäre).

Auch Osisko Metalls – https://www.youtube.com/watch?v=7IjKFCIujEU – hat hochwertige Zinkprojekte in New Brunswick und in den Northern Territories. Dort bedeutsam ist die Kontrolle über das Zinkbergbaulager Pine Point.

