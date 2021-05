SAP Hauptversammlung: Aktionäre bestätigen Anhebung der Dividende auf 1,85 Euro

Erstellt von Redaktion Allgemein

Die Hauptversammlung der SAP SE hat heute allen Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt. Wegen der Corona-Pandemie fand die Hauptversammlung zum zweiten Mal als rein virtuelle Veranstaltung statt.

Für das Geschäftsjahr 2020 erhalten die Aktionäre der SAP eine Dividende in Höhe von 1,85 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,58 Euro). Die Gesamtausschüttung an die Aktionäre beträgt damit ca. 2,18 Mrd. Euro. Die Auszahlung der Dividende erfolgt voraussichtlich ab dem 18. Mai 2021. Die Aktionäre haben Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 entlastet.

Bei den Nachwahlen zum Aufsichtsrat wurden Dr. Qi Lu als Nachfolger von Diane Greene und Dr. Rouven Westphal als Nachfolger von Dr. h.c. mult. Pekka Ala Pietilä bestätigt, deren Mandate bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 bzw. 2022 dauern. Von den 18 Aufsichtsratsmitgliedern sind damit jetzt acht Frauen.

Die SAP-Strategie soll dabei helfen, jedes Unternehmen in ein intelligentes Unternehmen zu verwandeln. Als ein Marktführer für Geschäftssoftware unterstützen wir Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Unsere Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen unseren Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Wir vereinfachen Technologie für Unternehmen, damit sie unsere Software nach ihren eigenen Vorstellungen einfach und reibungslos nutzen können. Unsere End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es Kunden in 25 Branchen weltweit, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com.