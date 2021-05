SFW Capital schließt die mehrheitliche Rekapitalisierung von Granite River Labs ab

Gründergeführter Marktführer für Konnektivitätstests will durch eine Reihe von operativen Initiativen und strategischen Akquisitionen wachsen

SFW Capital Partners (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3157755-1&h=948988092&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3157755-1%26h%3D481901859%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sfwcap.com%252F%26a%3DSFW%2BCapital%2BPartners&a=SFW+Capital+Partners), LP („SFW“), eine spezialisierte Private-Equity-Firma, gab heute bekannt, dass sie eine mehrheitliche Rekapitalisierung von Granite River Labs („GRL“) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3157755-1&h=3009612610&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3157755-1%26h%3D2875722552%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3013903-1%2526h%253D895335686%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fgraniteriverlabs.com%25252F%2526a%253DGranite%252BRiver%252BLabs%252B(GRL)%26a%3DGranite%25C2%25A0River%2BLabs%2B(%2522GRL%2522)&a=Granite%C2%A0River+Labs+(%E2%80%9EGRL%22)), einem weltweit führenden Anbieter von Test- und Zertifizierungsdienstleistungen und automatisierten Testlösungen für digitale Verbindungs- und Ladetechnologien, abgeschlossen hat. Die Mitgründer Johnson Tan und Quintin Anderson werden das Geschäft weiterhin leiten und wichtige Aktionäre bleiben. Die finanziellen Details der privaten Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

GRL mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, hat sich darauf spezialisiert, Produktentwickler bei der Implementierung der neuesten Konnektivitäts- und Ladeschnittstellen – wie USB, Qi Wireless Charging, Ethernet und PCI Express – in einem schnell wachsenden Umfeld von vernetzten Geräten und Anwendungen in Einsatzfeldern wie Unterhaltungselektronik, Mobile, Automotive, Cloud Computing, Rechenzentren, Medizintechnik und industrielle Automatisierung zu unterstützen. Mit über 200 Mitarbeitern, sechs hochmodernen Labors und zwei F&E-Zentren auf der ganzen Welt unterstützt GRL die gesamte Wertschöpfungskette der Elektronik, von Halbleitern über Leiterplatten, Kabel und Steckverbinder bis hin zu Endprodukten.

Das Unternehmen arbeitet eng mit frühen Anwendern, Normungsgremien und Partnern in der Lieferkette zusammen, um Testmethoden zu entwickeln, Testprogramme zu implementieren und einfach zu bedienende automatisierte Testlösungen bereitzustellen. GRL ist ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, von kleinen, aufstrebenden Hardware-Entwicklern bis hin zu führenden globalen Technologiemarken. GRL unterstützt seine Kunden dabei, Standards einzuhalten, Komplexität zu reduzieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Produktqualität und -leistung zu verbessern.

„GRL ist ein großartiges Unternehmen mit interessanten Wachstumschancen, und wir freuen uns sehr, diese neue Partnerschaft bekannt zu geben“, sagte Ahmad Sheikh, Partner bei SFW. „Unter der Leitung eines erfahrenen Teams, welches sich besonders auf Qualität und exzellenten Kundenservice konzentriert, hat sich GRL einen guten Ruf für technische Führerschaft erworben und einen loyalen Kundenstamm aufgebaut. Wir freuen uns, dass wir Quintin und Johnson mit unseren zusätzlichen Ressourcen und unserer Expertise dabei unterstützen können, unsere gemeinsame Vision für die Zukunft von GRL zu verwirklichen.“

„In Zusammenarbeit mit dem Management-Team von GRL haben wir Bereiche identifiziert, auf die wir uns konzentrieren werden, um stärkeres Wachstum zu erzielen. Wir werden unter anderem die Kapazität erhöhen und in erweiterte technische Fähigkeiten investieren, um unsere bestehenden Kunden effektiver zu bedienen, sowie neue Laboreröffnungen in wichtigen Regionen beschleunigen, neue Testautomatisierungslösungen einführen, neue vertikale Märkte erschließen und strategische Add-on-Akquisitionen verfolgen“, fügte Sheikh hinzu.

„Wir freuen uns sehr, mit SFW als unserem strategischen Investitionspartner das Wachstum von GRL einen Schritt weiter zu bringen“, sagte Co-Founder und CEO Johnson Tan. „Auf unserer Suche nach einem Partner, der uns bei unserem Wachstum unterstützt, haben wir mit einer Vielzahl von Organisationen gesprochen, und SFW hat sich sofort hervorgetan. Sie bringen umfangreiche Branchenkenntnisse, ein tiefes Verständnis unseres Geschäfts und vor allem eine lange, erfolgreiche Geschichte in der Unterstützung der Entwicklung von gründergeführten Testdienstleistungen, automatisierten Testlösungen und Instrumentierungsunternehmen wie dem unseren mit.“

„Wir haben in den letzten zehn Jahren großen Erfolg gehabt und sind zuversichtlich, dass das umfangreiche Netzwerk und die Marktexpertise von SFW uns ermöglichen werden, unser Wachstum zu beschleunigen und gleichzeitig das höchste Qualitäts- und Innovationsniveau in der Branche beizubehalten“, fügte Mitgründer und COO Quintin Anderson hinzu. „Unsere Kunden stehen vor einer außerordentlichen Herausforderung, da Konnektivitäts- und Ladetechnologien immer schneller, komplexer und schwieriger zu testen werden und die Erwartungen der Endanwender ständig steigen. Mit der Unterstützung von SFW sind wir gut positioniert, um nicht nur Schritt zu halten, sondern unseren Marktanteil durch die Bereitstellung neuer, innovativer Lösungen, verbesserter technischer Fähigkeiten, größerer Laborkapazitäten und einer erweiterten globalen Präsenz zu erhöhen.“

SFW hat Investitionen in mehrere führende, gründer- und familiengeführte Unternehmen in den Bereichen Industrie- und Gesundheitstechnologie begleitet, darunter Caron Products & Services, Essen Bioscience, Micromeritics und Filtec.

Informationen zu SFW Capital Partners, LP

SFW Capital Partners ist eine spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft, die in führende Unternehmen der Informations-, Software-, Industrie- und Medizintechnik investiert. Diese Unternehmen, zu denen Anbieter von Messgeräten, Laborprodukten, Software/Informationen und verwandten Lösungen gehören, bieten ihren Kunden eine hohe Rendite und können eine Vielzahl von Endmärkten bedienen. Die mehr als 25-jährige Erfahrung unserer Direktoren mit relevanten Geschäftsmodellen, Technologien, der Wettbewerbsdynamik und den Serviceanforderungen gibt uns das Vertrauen in unsere Fähigkeit, Management-Teams beim Wachstum ihrer Unternehmen und der Schaffung von Werten zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf www.sfwcap.com.

Informationen zu Granite River Labs

Granite River Labs (GRL) wurde 2010 im Silicon Valley gegründet und ist ein führender Anbieter von End-to-End-Tests, Zertifizierungs- und Konformitätsdienstleistungen und damit verbundenen proprietären Instrumenten- und Softwarelösungen zur Unterstützung der Entwicklung und Kommerzialisierung von hochentwickelten vernetzten Geräten. GRL hilft Ingenieuren bei der Lösung schwieriger Design- und Validierungsaufgaben. GRL wurde mit einer Vision gegründet, erschwingliche Testdienstleistungen anzubieten. Damit helfen sie Hardware-Entwickler beim Implementieren digitaler Schnittstellentechnologien, da diese immer schneller, komplexer und anspruchsvoller zu testen sind. GRL hat mittlerweile mit hunderten Unternehmen zusammengearbeitet und von seinen weltweiten Testeinrichtungen und F&E-Zentren aus das Einführen neuer und zukünftiger Technologien unterstützt. GRLs Kombination aus marktführender technischer Expertise, breit gefächerten Fähigkeiten in den Bereichen Konnektivität und Ladetechnologien und einem intensiven Fokus auf Qualität und exzellentem Kundenservice hat zu schnellem Wachstum geführt und den Ruf des Unternehmens als Experte in seiner Branche etabliert. Weitere Informationen finden Sie auf www.graniteriverlabs.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1419421/SFW_Capital_Partners_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3157755-1&h=2305877359&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3157755-1%26h%3D3156931732%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1419421%252FSFW_Capital_Partners_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1419421%252FSFW_Capital_Partners_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1419421%2FSFW_Capital_Partners_Logo.jpg)

