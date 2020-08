Schulstart Thüringen: Jetzt schon an die Zukunft Ihres Kindes denken

Erstellt von Redaktion Geldanlage, Sonstige

Woran die wenigsten Eltern denken: Schon zum Schulanfang können sie etwas tun, um ihren Kindern nach der Schulzeit den Einstieg ins Berufsleben oder ein Studium zu erleichtern. Darauf weist der digitale Vermögensverwalter growney hin. Schon mit einer monatlichen Sparsumme von 28 Euro lässt sich beispielsweise in 10 Jahren ein Startkapital von mehr als 5.000 Euro erwirtschaften.

“Eltern tun gut daran, schon zu Schulanfang an die Zukunft ihrer Kinder zu denken und sie gezielt abzusichern”, sagt Thimm Blickensdorf von der Geschäftsleitung growneys. “Wichtig ist dabei vor allem, dass die Anlage zwar langfristig läuft, aber stets flexibel ist”.

Dazu braucht es allerdings keine komplexen Versicherungsprodukte. Effektiver ist ein ganz einfacher Sparplan, bei dem sich beispielsweise die Raten bei Bedarf auch kurzfristig ändern oder aussetzen lassen – oder das Geld jederzeit problemlos ausgezahlt werden kann.

growney rechnet vor: Wer einem Schulanfänger in 10 Jahren einen Betrag von 5.000 Euro als Startkapital für Führerschein, Berufsanfang oder ein späteres Studium geben will, braucht gerade mal eine Investition von 28 Euro im Monat. “Wer über einen so langen Zeitraum anlegt, darf nach unserer Erfahrung mit einer jährlichen Rendite von 7,88 Prozent rechnen”, erklärt Blickensdorf – weit mehr als jedes Sparbuch oder jede Versicherung heute abwirft.

So wird aus den monatlichen Zahlungen am Ende ein kleines Vermögen von 5.011,69 Euro. Zum Vergleich: Zum Vergleich: Eingezahlt haben die Eltern gerade einmal 3.360 Euro. Das Geld wird bei diesem Beispiel weltweit passiv in ETFs angelegt. Durch die breite Streuung wird ein mögliches Verlustrisiko stark reduziert. Die optimale Anlagestrategie ermittelt growney dabei anhand weniger Online-Fragen gemeinsam mit den Eltern.

Alternativ zur monatlichen Zahlung bietet sich eine Einmal-Anlage an: Wer jetzt zu Schulstart einmalig 2.350 Euro zahlt und zehn Jahre liegen lässt, darf bei 7,88 % Rendite nach zehn Jahren mit einer Summe von 5.016,55 Euro für sein Kind rechnen.