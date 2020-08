Techstars plant Zusammenarbeit mit ABN AMRO

Neues Accelerator-Programm unterstützt Start-ups, die Finanzdienstleistungen für Geschäft und Alltag umgestalten

Techstars, die globale Plattform für Investments und Innovationen, und ABN AMRO haben eine dreijährige Partnerschaft vereinbart, um Innovationen mithilfe eines Accelerator-Programms von Techstars voranzutreiben. Die beiden Partner setzen ihren Schwerpunkt auf die Ermittlung und Unterstützung innovativer Start-ups, die Finanzdienstleistungen für Geschäft und Alltag umgestalten.

Durch die Zusammenarbeit erhält ABN AMRO Anschluss and das beispiellose globale Netzwerk von Techstars. Außerdem wird das Unternehmen dabei unterstützt, Digitalisierung und Innovation mithilfe seiner Strategie voranzutreiben. Im Rahmen des Accelorator-Programms, bei dem das Mentoring richtungsweisend ist, rekrutieren und unterstützen die beiden Unternehmen die vielversprechendsten Jungunternehmen der Finanzbranche.

“Finanzdienste und -technologien untermauern so vieles von dem, was wir heutzutage in Geschäft, Alltag und Gemeinschaft tun”, so Keith Camhi, Senior Vice President für Accelerator bei Techstars. “Die Zusammenarbeit mit einem innovativen und engagierten Unternehmen wie ABN AMRO ermöglicht es uns, weiter aus unserem immensen Branchenwissen zu schöpfen und Unternehmern bei der Entwicklung von Lösungen zu unterstützen, die das Leben bereichern und die Arbeitsweise von Unternehmen verbessern.”

Ausgewählte Start-ups arbeiten eng mit dem Programm-Team und dem großen Mentorennetzwerk von Techstars sowie mit dem Unternehmensinnovationsteam, Fachexperten und dem Kundennetzwerk von ABN AMRO zusammen.

“Die Zusammenarbeit mit dem Ökosystem von Start-ups ist für die Innovationsstrategie ABN AMRO von entscheidender Bedeutung”, so Edwin van Bommel, Chief Innovation Officer bei ABN AMRO. “Unser Ziel ist es, Vorreiter für Innovationen in den relevanten Ökosystemen zu sein, indem wir Start-ups dabei unterstützen, in ihrem Bereich führend zu werden, und so unsere führende Position im Bereich Innovation ausbauen können. Die Zusammenarbeit mit einem führenden Accelerator wie Techstars ermöglicht es uns die besten Start-ups des globalen Ökosystems zu finden und uns mit ihnen zu vernetzen.”

Zeitplan:

– 14. September 2020 – Bewerbungsbeginn – Januar 2021 – 10 Unternehmen werden ausgewählt – März 2021 – Beginn des Accelerators von ABN AMRO und Techstars – Juni 2021 – Demo Day

Informationen zu Techstars

Techstars ist die weltweite Plattform für Investment und Innovation. Techstars baut seit seiner Gründung im Jahr 2006 auf drei einfache Grundsätze: Die Zukunft wird von Unternehmern geschaffen, Zusammenarbeit treibt Innovationen voran und gute Ideen können von überall herkommen. Unser Ziel ist es heute, Innovation für alle überall erreichbar zu machen. Dies ermöglichen wir, indem wir Start-ups, Investoren, Unternehmen und Städte zusammenbringen und so eine nachhaltigere und inklusivere Welt zu schaffen. Seit 2006 hat Techstars in über 2.200 Unternehmen investiert und verfügt heute über ein Marktkapitalisierung von 27 Milliarden USD. https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2900847-1&h=1564875280&u=https%3A%2F%2F c212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2900847-1%26h%3D486962236%26u%3Dht tp%253A%252F%252Fwww.techstars.com%252F%26a%3Dwww.techstars.com&a=www.techstars. com

Informationen zu ABN AMRO

ABN AMRO betreut Bankkunden aus dem Einzelhandel, dem Privatkundengeschäft und dem Firmenkundenbereich. Unser Hauptschwerpunkt liegt dabei auf Nordwesteuropa. Wir bieten unseren Kunden in den Niederlanden eine umfangreiche und umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen über eine Vielzahl von Kanälen an, darunter unsere Mobile Banking-App sowie Internet Banking. ABN AMRO hat ein klares und ehrgeiziges Ziel: das Bankwesen zum Wohle künftiger Generationen zu fördern. Der Einfluss der Bank auf die Gesellschaft und die Wirtschaft ist enorm, und damit unser Beitrag sowohl positiv als auch dauerhaft ist, müssen wir die richtigen Entscheidungen treffen. Alles, was wir tun, leitet sich von unserem Auftrag ab: jetzt und in der Zukunft.

