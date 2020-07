SMOORE, die Muttergesellschaft von VAPORESSO, wird als erstes Vaping-Unternehmen an der Hongkonger Börse notiert

– SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LTD (SMOORE), der weltweit größte Anbieter von Vaping-Geräten und Muttergesellschaft von VAPORESSO, kündigt als erstes Unternehmen in der Vaping-Branche seinen Börsengang in Hongkong an. Der Marktwert des Unternehmens belief sich dabei insgesamt auf 21,8 Milliarden USD, was dem dreifachen Schätzwert vor dem Börsengang entspricht.

Am 19. Dezember 2019 reichte SMOORE sein Kotierungsgesuch an der Hongkonger Börse im Namen der Holding-Gesellschaft SMOORE International Holdings Limited ein. Am 10. Juli 2020 um 9.30 Uhr wurde SMOORE International (6969.HK) offiziell an der Hongkonger Börse notiert.

Als weltweit größter Hersteller von Vaping-Geräten ist SMOORE kontinuierlich bestrebt, den Status quo zu verbessern sowie einheitliche und umfassende Standards für die gesamte Vaping-Branche einzuführen. Durch den Börsengang in Hongkong ist SMOORE äußerst gut aufgestellt, um einen Branchenmaßstab zu setzen. SMOORE beschäftigt mehr F&E-Mitarbeiter als Vertriebsmitarbeiter, was den Stellenwert von Innovation im Unternehmen unterstreicht. Mit 14 Jahren Erfahrung im Bereich OEM/ODM überrascht es nicht, dass SMOORE laut Frost & Sullivan basierend auf Umsatzberechnungen für 2019 einen Marktanteil von 16,5 % besitzt. SMOORE lässt seine professionelle Erfahrung mit Heizelementtechnologien in die Produkte seiner Untermarken einfließen. Dieses Gütesiegel von SMOORE verleiht ihnen das gleiche Maß an Innovations- und Sicherheitsqualität.

Als eine Untermarke von SMOORE verkörpert VAPORESSO dieses Qualitätsmotto und bringt sie in seiner eigenen Mission zum Ausdruck, mehr als nur gewöhnlich zu sein (Beyond the Ordinary). VAPORESSO wird von einer außerordentlichen Innovationskraft getrieben und möchte seinen Kunden die hochwertigste Vaping-Erfahrung bieten. Die Produkte von VAPORESSO, wie z. B. die Reihen VECO, ZERO, LUXE und GEN, decken das gesamte Spektrum von E-Zigaretten mit offenen Systemen ab, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Vaping-Konsumenten zu erfüllen.

Bislang ist VAPORESSO gemeinsam mit SMOORE in über 60 Ländern und Regionen rund um den Globus tätig und genießt einen beachtlichen Markeneinfluss in Europa, Amerika und Schwellenmärkten.

Doch VAPORESSO hat seine eigenen Ziele wesentlich höher gesteckt. Durch die enge Zusammenarbeit mit Partnern möchte VAPORESSO durch beständigen Innovationstrieb und handwerkliches Geschick seinem stetig wachsenden Kundenstamm von 800 Millionen zufriedenen Nutzern weiterhin hochwertige Produkte und Dienstleistungen bieten, um so den Weg für eine erfolgreiche Zukunft der Vaping-Branche zu ebnen.

