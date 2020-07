Spremberger Filmnächte 2020 werden durchgeführt

Erstellt von Redaktion Banken, Sonstige

In der Pressekonferenz am Dienstag, den 7. Juli gaben der Verein Jugend und Soziales gemeinsam mit der Volksbank Spree-Neiße eG bekannt, dass die diesjährigen Spremberger Filmnächte vom 19. – 23. August auf der Freilichtbühne in Spremberg stattfinden werden (vorbehaltlich der aktuellen Situation).

Nachdem viele Veranstaltungen in diesem Jahr abgesagt werden mussten, ist es Frank Baer, Vorstand der Volksbank Spree-Neiße eG, eine besondere Freude als Filmfan, dass die Filmnächte in Spremberg ihrer langen Tradition weiter folgen. Auch wenn die Filme für alle Tage noch nicht abschließend feststehen, ist die Wahl des am Samstag stattfindenden Volksbank Familienkinos mit „Die Eiskönigin – 2“ bereits gesetzt. Kinder und Jugendliche bis 12 Jahre können sich wieder auf einen freien Eintritt freuen und gleichzeitig sind alle zum Kostümwettbewerb, der von der Volksbank Spree-Neiße eG prämiert wird, aufgerufen. Marcel Schnabel, seit März 2020 neuer Teamleiter der Volksbank in Spremberg, ist als Familienvater selbst ein großer Filmfreund und wird die Prämierung selbst vornehmen.

„Der Grundstein zur Zusammenarbeit mit der Spremberger Kino und Kultur GmbH (SKK) wurde ebenfalls durch den Verein als Veranstalter gelegt“, so Alexander Fritzke. Für das jeweilige Vorprogramm an den Kinotagen werden ortsansässigen Vereinen eine Plattform zur Darbietung geboten, da diese gerade in den letzten Monaten keine Möglichkeiten zur Präsentation hatten und von der Krise schwer betroffen sind. Dirk Süßmilch erklärt, dass der Verein extra mit der Entscheidung zur Durchführung der Filmnächte gewartet haben, um diese nicht absagen zu müssen. Nun sind sie im Eiltempo zu organisieren. Dankbar ist Herr Fritzke für die starke finanzielle Rückendeckung durch die Volksbank Spree-Neiße eG.

Einlass: 19:00 Uhr

Filmstart: 20:30 Uhr

Tickets für die Freilichtbühne: kein Vorverkauf möglich, nur an Abendkasse

Gastronomische Versorgung: vorhanden