Start ins Ausbildungsjahr 2020: Evenord-Bank heißt Nachwuchsbanker herzlich willkommen

Erstellt von Redaktion Banken

Die Evenord-Bank begrüßt im Ausbildungsjahr 2020 einen neuen Auszubildenden. Krisztian Wibling, der bei der Nachhaltigkeitsbank in seine berufliche Zukunft startet, wird während seiner Ausbildung zum Bankkaufmann lernen, wie die Nachhaltigkeitsbank von Grund auf funktioniert. Bei der Evenord-Bank warten auf Auszubildende zweieinhalb spannende Jahre, in denen sie in den verschiedenen Abteilungen – vom Service über die Kundenberatung bis hin zum Rechnungswesen und Controlling – mitarbeiten. Neben der dualen Ausbildung in der Filiale und der Berufsschule setzt die Evenord-Bank zusätzlich auf Präsenzseminare an der Akademie Bayerischer Genossenschaften sowie ergänzende Online-Kurse. Die Nachhaltigkeitsbank beschäftigt derzeit drei Auszubildende.

„Was uns von anderen Kreditinstituten unterscheidet, ist unsere auf ethischen Prinzipien ausgerichtete Wertekultur, die unser tägliches Handeln leitet. Unsere Auszubildenden erleben vom ersten Tag an, wie wir die Werte im Bankgeschäft zum Leben erwecken und werden dahingehend sensibilisiert“, erläutert Stefan Chilian, Ausbildungsbeauftragter Evenord-Bank eG-KG.

Zu den ersten Programmpunkten für den neuen Auszubildenden gehört eine Werteschulung, in der Vanessa Kugler, Nachhaltigkeitsbeauftragte des Unternehmens, zeigt, wie sich Geld und Moral vereinen lassen. „Geld kann einiges bewirken. Die Evenord-Bank fördert das, was mir persönlich wichtig ist: die Natur, soziale Projekte und die Region. Ich freue mich sehr darauf, ein Stückchen für ein gutes Morgen beitragen zu können“, sagt der Auszubildende Krisztian Wibling.

Bildunterschrift: Stefan Chilian (links), Ausbildungsbeauftragter Evenord-Bank, und der neue Auszubildende Krisztian Wibling (rechts) nehmen das e-Prinzip, das das werteorientierte Bankgeschäft der Nachhaltigkeitsbank verkörpert, gemeinsam in die Hand. (Foto: Evenord-Bank)