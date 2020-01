Stout erweitert Investment Banking mit einer Niederlassung in London

Stout gab heute seine neueste Niederlassung im

Vereinigten Königreich bekannt. Mit Sitz in London wird der fünfte Standort von

Stout in Europa den Zugang zum heimischen Markt für Fusionen und Übernahmen

ermöglichen sowie die Bearbeitung der nordischen und westeuropäischen Märkte

stärken.

In Verbindung mit dieser Ankündigung begrüßt Stout ein erfahrenes

Investmentbanking-Team, das zuvor als Park Partners Ltd. fungierte und von dem

neuen Stout-Geschäftsführer Jon Howells geleitet wird. Jon Howells gründete Park

Partners in London 2013, nachdem er zuvor als Head des European Transportation

and Business Services-Team bei Lazard 15 Jahre lang als M&A-, IPO- und

Restrukturierungs-Transaktionsberater und bei Capstan Capital Partners als

Partner tätig war.

Unter der Führung von Jon Howells konnte Park Partners seine Tätigkeit auf M&A-,

Kapitalbeschaffungs- und Restrukturierungsberatung für Kunden aus den Bereichen

Schifffahrt, Technologie, Industrie, Transport und Logistik sowie Öl und Gas

ausweiten. Neben Jon sind weitere erfahrene Finanzspezialisten bei der neuen

Stout Niederlassung tätig, darunter Peter Ahlås, Santiago Izaguirre, Aran

Williams, Simon Dunn, Edward Matthews und Sven Garås.

“Wir freuen uns, dem Stout-Team beizutreten und Teil eines globalen Unternehmens

zu sein”, so Jon Howells. “Stout verfügt über eine umfassende Expertise in der

Investmentbanking- und Finanzierungsberatung in einer Vielzahl von Branchen. Wir

haben eine bedeutende Marktpräsenz und starke Beziehungen im Vereinigten

Königreich und in den nordischen Ländern aufgebaut. Unsere Kunden können jetzt

von Stouts Reichweite in Nordamerika, Europa und Asien profitieren. Wir freuen

uns darauf, ihnen mit unabhängiger Beratung von höchster Qualität zu wachsenden

grenzüberschreitenden Aktivitäten zu verhelfen.”

“Nach einem weiteren Rekordjahr ist Stout bestrebt, eine starke globale Präsenz

aufzubauen, und das Vereinigte Königreich ist ein wichtiger Markt”, so Nick

Jachim, Leiter der Stout-Investmentbanking-Gruppe. “Trotz der mit dem Brexit

verbundenen Unsicherheit bleibt das Vereinigte Königreich nach wie vor ein

zentrales Ziel für US-Unternehmen, die sowohl kaufen als auch verkaufen möchten.

Wir gehen davon aus, dass sich der robuste Private-Equity-Markt durchsetzen und

das Transaktionsvolumen weiterhin hoch bleiben wird. Mit dem gleichen Engagement

für erstklassige Beratung und Transaktionsabwicklung freuen wir uns sehr, Jon

und sein Team bei Stout willkommen zu heißen.”

Informationen zu Stout

Stout ist ein weltweit tätiges Beratungs- und Consulting-Unternehmen, das sich

auf Dienstleistungen in den Bereichen Investmentbanking, Valuation Advisory,

Dispute Consulting und Management Consulting spezialisiert. Wir betreuen eine

Reihe von Kunden, von öffentlichen Körperschaften bis hin zu privaten

Unternehmen in zahlreichen Branchen weltweit. Unsere Kunden und deren Berater

verlassen sich auf unsere erstklassige Expertise, unsere fundierten

Branchenkenntnisse und unsere beispiellose Reaktionsfähigkeit bei komplexen

Angelegenheiten. Erfahren Sie mehr über unsere Relentless Excellence® auf

stout.com.

Stout ist der Handelsname für Stout Risius Ross, LLC, Stout Advisors SA, Stout

Bluepeak Asia Ltd., Stout GmbH, MB e Associati S.r.l., Stout Park Ltd und Stout

Risius Ross Advisors, LLC, ein FINRA-registrierter Broker-Dealer und

SIPC-Mitglied. Die Begriffe “Stout” oder “Firma” beziehen sich auf eine oder

mehrere dieser unabhängigen Beratungspraxen.

Stout Park Ltd ist ein ernannter Vertreter von Sturgeon Ventures LLP, die von

der Financial Conduct Authority (der FCA) autorisiert und reguliert wird.

