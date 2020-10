Studie verrät, warum Robo-Advisor so einen Boom erleben

Erstellt von Redaktion Geldanlage

Optimales Portfolio, kluges Investment, komfortabel und kostengünstig – darum entscheiden sich Kunden für die Geldanlage für einen Robo-Advisor. Das zeigt eine Untersuchung des Bankseminars der Universität zu Köln in Zusammenarbeit mit den digitalen Vermögensverwaltern growney, VisualVest und vividam.

WARUM EIN ROBO-ADVISOR?

Fast drei Viertel der Befragten (73,9 %) stimmen dabei der Aussage zu “Der Robo-Advisor übernimmt die Portfoliozusammenstellung und -verwaltung für mich”. Dem Argument “Kosten und Mindestanlagebetrag sind geringer als bei einem persönlichen Anlageberater” stimmten knapp die Hälfte der Befragten zu (47,3 %). Je ein Drittel der Befragten sagt über die einfache digitale Geldanlage: Ein Robo-Advisor “ist diversifizierter als ich” (35,5 %) sowie “trifft bessere Anlageentscheidungen als ich” (32,4 %).

WIE WICHTIG IST NACHHALTIGKEIT?

Für jeden vierten Kunden (25,4 %) ist dabei wichtig, dass die Anlagestrategie des Robo-Advisors nachhaltig ist – also wichtige Standards bei Umweltschutz, Menschenrechten und sozialer Verantwortung garantiert sind.

WIE ERFAHREN SIND DIE ANLEGER?

Auffällig: Die Mehrzahl der Kunden schätzt die eigenen Anlagekenntnisse nur als “durchschnittlich” (37,3 %) oder sogar “gering/sehr gering” (20,9 %) ein – und verlässt sich offenbar genau deshalb auf die Expertise des Robo-Advisors. Dabei bringen viele Kunden Erfahrung im Bereich Geldanlage mit: 64,3 Prozent der Befragten haben nach eigenen Angaben schon mehr als drei Jahre Geld investiert. Die Kunden, die gar keine oder nur geringe Erfahrung haben (weniger als ein Jahr) machen etwa ein Fünftel (20,9 %) aus.

WER NUTZT ROBO ADVISORY?

Die Geldanlage per Robo-Advisor scheint vor allem die kleinen Sparer anzusprechen: 61 Prozent haben nach eigenen Angaben netto weniger als 3.500 Euro im Monat, sparen aber trotzdem durch regelmäßige oder einmalige Zahlungen. Der typische Anleger ist Anfang 40 und männlich.

SETZEN KUNDEN ALLES AUF DEN ROBO ADVISOR?

Mehr als jeder vierte Befragte (27,9 %) legt dabei mehr als 50 Prozent seines Vermögens bei den digitalen Vermögensverwaltern an. Jeder neunte (11,6 %) setzt sogar zu 100 Prozent auf die Strategie des Robos.

An der wissenschaftlichen Untersuchung des Bankseminars der Universität zu Köln hatten 448 Anleger teilgenommen (Studienzeitraum 9. Juni bis 9. Juli 2020). Dabei handelte es sich um Kunden von growney, VisualVest und vividam.

Zitate zu der Studie:

Frank Huttel, Co-Initiator und Leiter Portfoliomanagement von vividam ergänzt, dass die Kunden von vividam „weiblicher“ und gut ausgebildet sind. Auch spielt für diese Kunden das Thema Wirkung eine wichtige Rolle – was soll mit dem Anlagegeld finanziert und Gutes erzielt werden.

Dr. Olaf Zeitnitz, Gründer und Geschäftsführer von VisualVest: „Wir Robo Advisor richten uns an eine onlineaffine Zielgruppe, die auf der Suche nach Alternativen zu Tagesgeld und Co. ist. Das Alter spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle – natürlich sind die meisten jungen Leute von Anfang an Digital Natives, aber auch viele Anleger „Ü45“ suchen nach digitalen Anlagemöglichkeiten.“

Thimm Blickensdorf von der Geschäftsleitung des digitalen Vermögensverwalters growney: „Wir erleben, dass die Idee der Robo-Advisor bei den Kunden extrem gut ankommt. Hier können Kleinanleger auch ohne Fachwissen von der weltweiten Börsenentwicklung profitieren – ganz einfach und flexibel.”