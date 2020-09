TerraPay gibt Ernennung von Ron Vollebregt zum Vorstandsvorsitzenden bekannt

Erstellt von Redaktion Banken

TerraPay, ein globales Zahlungsinfrastrukturunternehmen, gab heute die Ernennung von Ron Vollebregt zum Vorstandsvorsitzenden bekannt.

Ron kommt als globaler Unternehmer mit mehr als 25 Jahren umfangreicher Erfahrung im Zahlungsdienstleistungssektor – hauptsächlich als Mitbegründer und Chief Operating Officer bei GlobalCollect, einem führenden Anbieter internationaler Zahlungsdienste – zu TerraPay. Nach seiner Zeit dort war er weiterhin in der Branche tätig und war oft als Berater für Investoren und Zahlungsdienstleistungsunternehmen im Einsatz. Aktuell ist Ron Vorstandsmitglied von SlimPay, einem Unternehmen mit Sitz in Paris, das Zahlungsdienste für die Abonnementwirtschaft anbietet, sowie von Yoco, einem Unternehmen mit Sitz in Kapstadt, das die Offline- und Online-Zahlungsbedürfnisse von Unternehmen im südlichen Afrika erfüllt.

Neben seinen Aktivitäten im Bereich der Zahlungsdienstleistungen ist Ron auch als sogenannter Angel Investor tätig, wobei sein Fokus auf lokal produzierten, verarbeiteten und gehandelten Gütern wie Gemüse, Kaffee und Gewürzen in verschiedenen Ländern Asiens und Afrikas liegt.

Ambar Sur, Gründer und CEO von TerraPay, kommentierte diese Ernennung mit folgenden Worten: “Ron in unserem Team von Zukunftsschauern willkommen zu heißen, ist ein stolzer Moment für uns. Das Timing ist opportun, da digitale Zahlungen im Vordergrund stehen, und Rons unschätzbare globale Erfahrung in der Branche ermöglicht es uns, die wachsende Nachfrage zu skalieren und zu befriedigen und die finanzielle Inklusion in Gemeinschaften weltweit voranzutreiben.”

“Es ist mir eine Ehre und eine Freude, einem so starken Team von erfahrenen Führungskräften beizutreten, deren Vision es ist, die Messlatte im digitalen Zahlungsökosystem kontinuierlich etwas höher zu legen. Ich freue mich darauf, hier bei TerraPay in eine vielversprechende Zukunft aufzubrechen, indem wir unsere robuste, sichere und skalierbare Zahlungsinfrastruktur weltweit weiter stärken”, so Ron zu seiner Ernennung.

Informationen zu TerraPay

TerraPay ist ein lizenziertes Unternehmen für digitale Zahlungsinfrastruktur und -lösungen, das dabei hilft, verschiedene Zahlungssysteme sicher zu verbinden, um Gelder in Echtzeit zu bewegen. Zu den Investoren von TerraPay gehören Prime Ventures, Partech Partners, die International Financial Corporation und das Gründungsteam des Unternehmens.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.terrapay.com/ .

Pressekontakt:

Anwesha Mukherjee

anwesha@terrapay.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1246883/Ron_Vollebregt_TerraPay.jpg

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121600/4699117

OTS: TerraPay

Original-Content von: TerraPay, übermittelt durch news aktuell