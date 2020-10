Umfrage: Nur jeder dritte Verbraucher hebtöfter als zweimal pro Monat Bargeld ab (FOTO)

– YouGov-Umfrage: 68 Prozent der Verbraucher heben maximal zweimal pro Monat Bargeld ab – C24-Girokonten: zwei Abhebungen pro Monat kostenlos, bei aktiver Nutzung bis zu acht – Open Banking Plattform: Angebot von über 300 Partnerbanken über CHECK24-Vergleich

Nur knapp jeder dritte Verbraucher hebt öfter als zweimal pro Monat Bargeld ab. Das ergab eine repräsentative YouGov-Befragung im Auftrag der C24 Bank.* 27 Prozent der Verbraucher gaben an, zweimal im Monat Bargeld abzuheben, 22 Prozent tun das nur einmal und 19 Prozent seltener als einmal pro Monat oder nie.

C24-Girokonten: zwei Abhebungen pro Monat kostenlos, bei aktiver Nutzung bis zu acht

Kunden der C24 Bank (https://www.c24.de/) heben in allen Kontomodellen mindestens zweimal pro Monat kostenfrei an allen Geldautomaten im Euroraum Bargeld ab. Nutzen sie ihr Konto aktiv, d. h. gehen in jedem Kalendermonat mindestens zwei Lastschriften vom Konto ab, z. B. durch Gas- und Stromlieferung oder Miete, sind im Smartkonto vier, im Pluskonto sechs und im Maxkonto acht Abhebungen inklusive. Kunden mit Plus- oder Maxkonto heben darüber hinaus weltweit kostenfrei Bargeld ab.

Open Banking Plattform: Angebot von über 300 Partnerbanken über CHECK24-Vergleich

Die C24 Bank bietet Verbrauchern nicht nur ein Girokonto und eine dazugehörige Debitkarte, sondern auch (Baufinanzierungs-)Kredite und Tages- oder Festgeldangebote von über 300 Partnerbanken über die CHECK24-Vergleiche. So finden Kunden immer das individuell beste Angebot.

Kunden binden mit dem Multibanking ihrer C24 Bank App auch Konten anderer Institute ein. Neben Girokonten können auch Sparkonten, Bausparverträge oder Depots fast aller in Deutschland ansässigen Banken angezeigt werden.

*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag der C24 Bank, an der 2.042 Personen zwischen dem 5.10.2020 und dem 7.10.2020 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Basis Netto: Alle Befragten (2.042).

Über die C24 Bank – Die Open Banking Plattform

Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Sie wurde mit der Vision gegründet, Kunden ein besonders komfortables und sicheres Banking zu ermöglichen und gleichzeitig Funktionen bereitzustellen, mit denen sie ihre Finanzen optimieren und Geld sparen können. Die C24 Bank agiert von Anfang an als Open Banking Plattform und bietet ihren Kunden über die CHECK24 Vergleiche auch Finanzprodukte anderer Institute an – das ist konsequente Transparenz. Bei der C24 Bank ist ein Kontozugriff nur über das eigene Handy möglich. Zusätzlich wird der Zugriff immer über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Das bietet maximalen Schutz vor Missbrauch. Die C24 Bank nutzt künstliche Intelligenz und erkennt Einsparpotenziale. Dazu nutzt sie auch das Wissen von CHECK24 über viele tausend Tarife etwa bei Strom, Gas, Versicherungen oder Mobilfunk. Für die C24 Bank sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementare Grundsätze ihres Handelns. Daher stellt sie ihre gesamten Aktivitäten und damit Girokonten klimapositiv.

