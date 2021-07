Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG und creditshelf AG – Innovative Partner starten Kooperation

Erstellt von Redaktion Banken

Die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG („VVRB“) und die creditshelf AG schließen eine Kooperationsvereinbarung zur Unterstützung des deutschen Mittelstandes. Unternehmenskunden der VVRB profitieren ab sofort auch von den Finanzierungslösungen der creditshelf AG.

Als lokal verankerte und überregional vernetzte Volksbank erweitert die VVRB durch die Kooperation mit der creditshelf AG ihre digitale Ausrichtung, ihr Produktangebot für Unternehmen und ihren Ökosystem-Ansatz. Für die creditshelf AG ist diese Kooperation ein weiterer Baustein auf der Vertriebsseite.

Dr. Daniel Bartsch, Gründungspartner und Marktvorstand von creditshelf: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der VVRB. Wir erleben das gesamte Team der Volksbank als äußerst innovativ, kreativ und aufgeschlossen gegenüber neuen Wegen und Produkten. Gerade jetzt, wo es gilt, den Hebel in der deutschen Wirtschaft wieder nach vorne umzulegen, braucht es innovative Lösungen und Partnerschaften, damit ausreichend Kapital zur Finanzierung von Innovation und Wachstum zur Verfügung steht. Diese bedeutende Kooperation im Genossenschaftsbereich verdeutlicht gemeinsam mit den bereits etablierten Partnerschaften, dass digitale Plattformen eine wichtige Ergänzung im Finanzierungsmix des deutschen Mittelstands darstellen.“

Ralf Magerkurth, Vorstandsvorsitzender der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, ergänzt: „Wir leben Ökosystem-Banking und freuen uns mit der creditshelf AG auf einen weiteren Partner. Gerade das mittelständische Firmenkundengeschäft birgt viel Potential für digitale und innovative Lösungen und wir können unseren Kunden über die Partnerschaft eine sinnvolle, ergänzende Finanzierungslösung anbieten.“

Als starker Partner des Mittelstandes bietet die VVRB ihren Kunden ab sofort ergänzende Finanzierungslösungen der creditshelf AG. Über die digitale Kreditplattform bietet die creditshelf AG dinglich unbesicherte Darlehen bis 5 Mio. EUR mit einer Laufzeit von einem Monat bis acht Jahren. Herzstück ist eine fortschrittliche Risikoanalyse, ein digitaler Prozess und eine hohe Geschwindigkeit.

Über creditshelf

creditshelf ist die führende Kreditplattform für digitale Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main arrangiert bankenunabhängige, flexible Finanzierungslösungen über ein stetig wachsendes Netzwerk. creditshelf verbindet dabei komplementäre Bedürfnisse: Während mittelständische Unternehmer unkompliziert an attraktive Finanzierungsalternativen gelangen, können institutionelle Investoren direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen unterstützen. Den Kern von creditshelfs Geschäftsmodell bilden eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse sowie unbürokratische, schnelle und digitale Prozesse. Dabei kommt die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand. Über die creditshelf Plattform läuft die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potentieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für diese Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren.

creditshelf ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über jahrelange Erfahrungen in der Mittelstandsfinanzierung und sind vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen.

Über die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG

Als Genossenschaftsbank bietet die VVRB ihren Kunden getreu dem Motto „Faire Finanzen für jedermann“ eine breite Palette an Finanzdienstleistungen aus einer Hand. Dafür sorgt die enge Zusammenarbeit mit den leistungsfähigen Spezialinstituten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe sowie verschiedenen Tochter- und Partnerunternehmen. Mit ihren Niederlassungen ist die Bank in ihrer Region tief verwurzelt. Dennoch vernetzt sie sich und macht so ihre gebündelte Kompetenz überregional erreichbar. Tradition und Moderne perfekt vereint.

Original-Content von: creditshelf, übermittelt durch news aktuell