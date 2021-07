Es ist nicht alles Gold was glänzt

Eine schottische Brauerei hat in ihren Kisten mit Bierdosen angeblich eine wertvolle goldene Dose versteckt, aber der Schein trog.

Die Bierdosen sollten jeweils 15.000 Pfund wert sein, so die Brauerei. Fans des BrewDog-Bieres haben sich also mit Kisten des Punk-IPA-Bieres eingedeckt und hofften eine der 50 goldenen Dosen zu ergattern. Einer der Gewinner war massiv enttäuscht, als sich herausstellte, dass die Dose zum großen Teil aus Messing bestand und laut einem Zertifikat nur vergoldet war. Selbst wenn die 330-Milliliter-Dose aus massivem Gold bestanden hätte, wäre sie nur 10.000 Pfund wert gewesen. Verkauft wurden naturgemäß sehr viele Kisten und die Brauerei verkündete letztendlich die versprochenen 15.000 Pfund jeweils zu zahlen.

So ist zwar nicht alles Gold, was glänzt, aber echtes Gold hat seinen Wert und behält ihn auch, im Gegensatz zu Fiat-Währungen, die an Kaufkraft verlieren. Wie sich die gefragten Edelmetalle preislich weiter entwickeln werden, untersuchen die Chartanalysten. Beim Gold gehen die Analysten davon aus, dass sich der Goldpreis im Bereich der sogenannten Unterstützungslinie bei etwa 1.760 US-Dollar je Feinunze stabilisiert. Ein Kaufsignal ist in naher Sicht, möglich sei aber fürs erste eher ein Halten der Unterstützung.

Beim Silber ist in den vergangenen Monaten nicht viel passiert. Die Preisschwankungen wurden weniger und ein Dreieck hat sich herausgebildet. Ob dieses nach oben oder nach unten aufgelöst wird, ist noch ungewiss, eine Entscheidung sollte sich aber in den nächsten Wochen zeigen. Ein Investment in Edelmetalle ist langfristig immer eine gute Idee, deshalb sollten Edelmetallunternehmen genauer betrachtet werden.

Wer auf Diversifikation setzt, ist mit Osisko Gold Royalties – https://www.youtube.com/watch?v=QgIuk6VTq4k – auf dem richtigen Weg. Mehr als 150 Royalties und Edelmetallabnahmen in Kanada sorgen dafür, dass man breit aufgestellt ist.

Ein vielversprechendes Silber-Gold-Projekt in Mexiko besitzt beispielsweise Vizsla Silver – https://www.youtube.com/watch?v=5uasLXulzKM – im Panuco-Bezirk. Neueste Bohrungen ergaben bis zu 898 Gramm Silberäquivalent je Tonne Gestein.

MAG Silver arbeitet ebenfalls in Mexiko zusammen mit dem Partner Fresnillo am Juanicipio-Projekt. Dieses liegt im aussichtsreichen Fresnillo Silver Trend und ist bereits in der Produktionsphase.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -).

