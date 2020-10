Vermögensverwalter ICFB ausgezeichnet

Erstellt von Redaktion Allgemein

Die 2005 gegründete ICFB GmbH zählt zu den besten Vermögensverwaltern in Deutschland ? jüngst bestätigt im aktuellen Ranking des Wirtschaftsmagazins ?Capital?. Das Unternehmen aus Köln erhielt mit vier Sternen in der Portfolio-Kategorie ?chancenorientiert? die Note ?sehr gut? und mit fünf Sternen in der Portfolio-Kategorie ?ausgewogen? die Bewertung ?herausragend?.

Entscheidungshilfe

Angesichts der Anzahl von rund 400 Vermögensverwaltern in Deutschland sieht ICFB-Inhaber und -Geschäftsführer Bert-Ardo Spelter das renommierte ?Capital?-Ranking als gute Entscheidungshilfe für private und institutionelle Anleger an. ?Es ist ? unabhängig von Werbeversprechen und Hochglanzbroschüren ? an den realen Erfolgen der Vermögensverwalter orientiert?. Das von ?Capital? beauftragte Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) analysierte für das Ranking rund 16.000 Kunden-Depots von 90 Vermögensverwaltern in datenschutzgerechter, anonymisierter Form. Bewertet wurde in den Live-Tests nach den fünf Kriterien: Produktumsetzung, Performance, Portfolio-Struktur, Risikomanagement und Effizienz der Transaktionskosten.

Faktor Umschichtungskosten

?Konservativ anlegen können einige. Hingegen ist das Management ausgewogener und chancenorientierter Portfolios aufgrund des höheren Risikos deutlich komplexer?, erklärt Bert-Ardo Spelter. Seine Meinung sieht er dadurch bestätigt, dass in der ?Capital?-Bewertung die ICFB GmbH mit ihren ausgewogenen und chancenorientierten Portfoliostrukturen jeweils die höchste Punktzahl erzielte. Die von Anlegern oft als Entscheidungskriterium hinzugezogene Kosteneffizienz, im ?Capital?-Ranking mit adäquaten 20 Prozent bewertet, hat bei ICFB einen besonders hohen Stellenwert: ?Unsere sehr ökonomischen Umschichtungsstrategien in Kundenportfolios sind ein wesentlicher Vorteil für unsere Anleger?, sagt Spelter.

Ritterschlag mit neun Sternen

Die Auszeichnung durch ?Capital? kommentiert Bert-Ardo Spelter: ?Unsere Vermögensverwaltung bereitet unseren Kunden seit vielen Jahren ein angenehmes Leben, und uns Tag für Tag herausfordernde Arbeit. Diese leisten wir umso lieber, da sie erfolgreich ist und positives Feedback hervorruft. So wie wir Vermögensverwaltung interpretieren und leben, ist sie kein Spurt, sondern ein Marathon.? Wenn ?Capital? dem ICFB-Team für ausgewogene und chancenorientierte Portfolios jeweils Top-Bewertungen verleihe, sei dies so etwas wie ein Ritterschlag. Dabei steht diese jüngste Auszeichnung durch ?Capital? in einer Linie mit vorherigen Auszeichnungen von ICFB durch ?DAB BNP Paribas?, ?Handelsblatt? und ?n-tv?.