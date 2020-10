Maxonrow verleiht fünf Preise an innovative Blockchain-Lösungen für das Gesundheitswesen

Erstellt von Redaktion Banken

Maxonrow war am 3. Oktober 2020 Gastgeber der Abschlussveranstaltung seines allerersten Hackathon, MAXathon. Menschen aus über 30 Ländern nahmen teil, und siebzehn vorausgewählte Teams stellten ihre Blockchain-Lösungen für das Gesundheitswesen einer siebenköpfigen Jury vor, und fünf Teams gewannen aus einem Preispool von 15.000 Euro.

Die Gewinner

Für jede der fünf Aufgabenstellungen, die Maxonrow den Teilnehmern für den MAXathon stellte, gab es einen Gewinner.

Aus dem ersten Wettbewerb, Körperlicher Abstand , ging das Team “Move-Safe” als Sieger hervor. Sie entwickelten einen Algorithmus, der eine Sicherheitsbewertung ermittelt und eine Live-Karte erstellt, die es Menschen ermöglicht, überfüllte Orte zu meiden.

Gewinner des zweiten Wettbewerbs, Ausstellung von Berechtigungsnachweisen und Zertifikaten , war das Team “VeCura”, das mit Hilfe von Maxonrows Blockchain eine Lösung gefunden hat, um Testergebnisse in der Blockchain zu speichern.

Gewinner des dritten Wettbewerbs, Wohlfahrt , war das Team “Well and Fair”, eine App, mit sich jeder direkt um einen Zuschuss oder ein Konjunkturpaket bewerben kann, so wie es den individuellen Bedürfnissen am besten entspricht.

Gewinner des vierten Wettbewerbs, Virtualisierung der neuen Norm , war das Team 010. Das Projekt verwendet Zero-Knowledge-Kryptographie, um kryptographische Verpflichtungen und Identitätsnachweise zu bilden.

Der Preis für den letzten Wettbewerb UI/UX ging an das Team “Med-Chain”, eine Plattform für maschinelles Lernen, die die besten Supply-Chain-Lösungen für medizinische Organisationen bieten wird.

Preisrichter und Mentoren von Weltklasse

Sieben Preisrichter waren für die Auswahl der Gewinner aus einem Pool von über 40 eingereichten Projekten verantwortlich. Die Preisrichter waren:

– Holger Schmidt, Partner bei Strategy&, Teil des PwC-Netzwerks – Nisa Amoils, VC, Investorin, Wertpapieranwältin, Blockchain + Kl + IoT, Grasshopper Capital – Malte Schönfeld, Venture Development Manager, Audi – Robert Wiecko, COO, Dash.org – Carlo Chung, CTO, Maxonrow – Sebastian Diaconou, CEO, Avantas Tech – Muhammad Salman Anjum, Managing Director, Avantas Tech

Neunzehn Mentoren begleiteten die Teilnehmer während des Hackathons, der sich über einen Monat erstreckte, indem sie 1-1 Sitzungen abhielten, um ihre Projekte zu diskutieren:

– Amber Urquhart, Head of Business Development, TDX Strategies – Gabriel Dymowski, CEO, Doxychain – Steven Boylan, Unternehmer, Berater, Start-up-Mentor – Joshua Glenn, Serienunternehmer & Kreativdirektor – Rasikh Morani, Mitbegründer & CEO, The Arcadia Group – Rafael Schultz, CEO von Blockchainpunklabs – Massimo Buonomo, UN Global Experte für Blockchain – Alex Puig, CTO, Caelum Labs – Scott McKenzie, Juristischer Experte für Blockchain, Doktorand an der University of British Columbia – Dr. Amin Oroji (Ph.D.), Leitender Daten-Wissenschaftler, Maxonrow – Sik Jean Soon, Head of Engineering, Maxonrow – Chiew Mey Lee, Projektleiter, Maxonrow – Louis Tan, leitender UI/UX-Designer, Maxonrow – Riccardo Lamanna, Mitgründer CryptoWalletCheck – Mostafa Sedaghat Joo, Blockchain-Architekt, Maxonrow – Nagaraj Manjunath, Leitender Blockchain-Entwickler? Maxonrow – Phua Ging Sheng, Head of DevOps, Maxonrow – Benjamin Lee, VP Engineering, Maxonrow – YenKhoon Tan, Blockchain-Entwickler, Maxonrow

Wie geht es weiter?

MAXathon war ein großer Erfolg bei der Förderung von Blockchain-Enthusiasten zur Entwicklung von Lösungen für Pandemien. Maxonrow wird weiterhin Veranstaltungen planen, die der wachsenden Entwicklergemeinde gerecht werden und eine echte soziale Wirkung haben.

Pressekontakt:

Ximena Cordon

Marketing Communications Director

ximena@maxonrow.com

Maxonrow LTD

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/143904/4726789

OTS: Maxonrow

Original-Content von: Maxonrow, übermittelt durch news aktuell