Warum der Goldpreis (noch) nicht nach oben ausbricht

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Die anhaltende fiskalische und monetäre Unterstützung durch Regierungen und Zentralbanken wird noch geraume Zeit andauern. Zur Frage, warum der Goldpreis noch nicht höher ist, äußerte der Analyst Craig Hemke kürzlich Interessantes. Der Preis für Gold und Silber, so Hemke, wird nicht wie vor Jahrzehnten von physischen Aktionen bestimmt. Preisbestimmend sei der Handel mit digitalen Derivat-Futures-Kontrakten in New York und Terminkontrakten in London. Dementsprechend geht der Goldpreis nach oben, wenn die Derivate-Nachfrage das Angebot übersteigt.

Auch werde der Handel meist über Handelsprogramme getätigt, dabei finden wirtschaftliche Erwägungen keinen Eingang. Der Goldpreis könnte also künstlich niedrig gehalten werden. Zeit zum Investieren. Nach der rekordhohen Investitionsnachfrage im vergangenen Jahr wird auch für 2021 mit ähnlich hoher Nachfrage gerechnet.

Bei Goldmünzen und -barren etwa lag hinter dem Spitzenreiter in Sachen Nachfrage Deutschland auf dem zweiten Platz. Und wie die US-amerikanische Münzanstalt berichtet, war der Januar 2021 der beste Januar beim Goldmünzenverkauf seit dem Jahr 1999.

Beim Blick auf die Saisonalität des Goldpreises scheint es nicht wie gewohnt zu laufen. Der Januar war diesmal nicht der beste Goldmonat im Jahresverlauf, ein kleines Minus war zu verzeichnen. Eigentlich ist der Februar der drittbeste Monat im Jahr, doch die Gesetze der Saisonalität scheinen in die diesen besonderen Zeiten nicht so zu greifen.

Um sich langfristig mit Gold abzusichern, gilt es zuzuschlagen, solange der Goldpreis noch nicht durch die Decke gegangen ist. Mit einem Hebel auf den Goldpreis gelingt dies mit aussichtsreichen Kandidaten aus der Riege der Goldgesellschaften, beispielsweise mit OceanaGold oder Victoria Gold.

OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=nsZ0ajrJwUo – ist ein mittelgroßer Goldproduzent mit Projekten auf den Philippinen, in den USA und in Neuseeland. Auf der Wharekirauponga-Liegenschaft in Neuseeland gibt es hochgradige Gold- und Silbermineralisierungen (bis zu 169 Gramm Gold je Tonne Gestein).

Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=VnKfKu9ho9A , ebenfalls ein Produzent, holte im vierten Quartal 2020 gut 42.000 Unzen aus seiner Eagle Goldmine im Yukon.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -) und Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

