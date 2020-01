Widerrufsjoker sinnvoll nutzen und mit der KVB Finanz Vorteile sichern

Erstellt von Redaktion Allgemein, Zinsen

Wurden Verbraucher nicht ausreichend über ihr Widerrufsrecht

informiert, können sie Darlehensverträge auch nach Jahren noch kündigen. Vom

Kündigungsrecht Gebrauch zu machen kann sich lohnen, da die Zinsen stark

gesunken sind. Der Widerrufsjoker gilt jedoch nur für Verträge, die nach dem 10.

Juni 2010 abgeschlossen wurden.

Wie der Widerruf funktioniert

Durch den Widerrufsjoker haben Kreditnehmer die Chance, vorzeitig ihren

bestehenden Vertrag zu kündigen ohne eine teure Vorfälligkeitsentschädigung zu

bezahlen. Denn ist die Widerrufsbelehrung fehlerhaft, hat juristisch gesehen die

gesetzliche Widerrufsfrist von 14 Tagen nicht begonnen.

Viele Verbraucher haben in der Vergangenheit diese Fehler in ihren Verträgen

genutzt und sind von den alten Darlehen zurückgetreten. Die Banken hatten mit

diesen rückwirkenden Konsequenzen zu kämpfen. Um einen Riegel vor das ewige

Widerrufsrecht zu schieben, gilt seit dem 21. Juni 2016 der gesetzliche

Beschluss, dass der Joker für alle Verträge vor dem 10. Juni 2010 verjährt ist.

Für alle jüngeren Darlehen gilt die Einschränkung nicht, sodass weiterhin die

Chance besteht, den Widerrufsjoker zu nutzen, sofern die Widerrufsfrist wegen

fehlerhaften Angaben nicht zu laufen begonnen hat.

Grundsätzlich empfiehlt es sich bei einem Widerruf, auf den Rat von Experten zu

vertrauen und keinem blinden Aktionismus zu verfallen. Zwar spricht die

Rechtslage für die Verbraucher, Banken versuchen meist trotzdem aus

wirtschaftlichen Gründen den Widerruf ihrer Kunden erstmal abzuweisen, ohne im

Detail eine Prüfung vorgenommen zu haben. Sind Verbraucher verunsichert, ob die

Abweisung rechtmäßig ist, können sie sich an unabhängige Finanzexperten wie die

KVB Finanz wenden. Diese prüfen kostenfrei und ohne Risiko die bestehenden

Verträge ihrer Kunden. Wird in der Ersteinschätzung festgestellt, dass der

Darlehensvertrag fehlerhaft ist, können die Finanzprofis genau ermitteln wie

viel durch einen Widerruf gespart werden kann und unterstützen ihre Kunden bei

der gesamten Abwicklung.

Wann der Widerruf möglich ist

Es gibt eine Vielzahl an Urteilen, die über fehlerhafte Widerrufsbelehrungen

entscheiden. Neben abgeschlossenen Krediten sind unter anderem auch

Versicherungen und Kaufverträge betroffen. Ob ein Verbraucher nicht

ordnungsgemäß belehrt wurde, muss immer im Einzelfall geprüft werden. Einige

typische Indizien sprechen aber dafür, dass der Vertrag Fehler enthält. Marc

Kloetzel, Sales Manager und Prokurist der KVB Finanz, listet auf: “Abwandlungen

der offiziellen Muster-Widerrufsbelehrung, irreführende oder falsche Angaben und

verwirrende Fußnoten führen nach Auffassung der Rechtsprechung zu einer

unwirksamen Widerrufserklärung.” Ein Beispiel für eine falsche Fristbelehrung

sei die Klausel “Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung.” Das

Wort “frühestens” sei für den Verbraucher unklar, so Kloetzel, und suggeriere

fälschlicherweise, die Frist könne unter Umständen später beginnen.

Was nach dem Widerruf passiert

Im Falle eines akzeptierten Widerrufs, muss der Restbetrag, der sich nach

Aufrechnung der gegenseitigen Forderungen ergeben hat, innerhalb von 30 Tagen

zurückgezahlt werden. Dabei handelt es sich um die sogenannte Rückabwicklung.

Insbesondere bei Baufinanzierungen besteht zumeist noch eine höhere Restschuld,

die beglichen werden muss und nicht aus eigener Hand bezahlt werden kann. Daher

sollten sich Verbraucher, die von ihrem Widerrufsjoker profitieren möchten,

unbedingt rechtzeitig um eine Anschlussfinanzierung kümmern. Wenn es um die

Umschuldung einer Baufinanzierung geht, ist vor der Widerrufserklärung zwingend

eine Zusage von einem anderen Kreditinstitut erforderlich. Oftmals bietet die

bisherige Bank zwar nach erfolgreichem Widerruf die dortige

Anschlussfinanzierung an, allerdings sind die Konditionen bei einem Wechsel

häufig besser. Daher lohnt sich der detaillierte Vergleich der Optionen zur

Anschlussfinanzierung. Als Orientierungshilfe kann dabei das alte Darlehen

dienen. Profis wie die KVB Finanz bieten ihren Kunden professionelle

Unterstützung dabei und ermitteln eine passende Neufinanzierung.

Welche Vorteile der Widerruf bietet

Aufgrund falscher Informationen können Darlehen noch heute widerrufen werden.

Der offensichtlichste Vorteil ist gleichermaßen der größte: Für den restlichen

Kreditbetrag kann ein neues Darlehen zu einem niedrigeren Zins aufgenommen

werden. Dabei muss sich das neue Kreditangebot nicht an der Restlaufzeit des

alten Vertrages orientieren und kann je nach Bedarf länger oder kürzer

ausfallen. Ebenso wenig ist die Höhe der Raten vorab definiert, sodass auch hier

auf die Lebenssituation eingegangen werden kann. Die KVB Finanz hat es sich zum

Ziel gesetzt, mit individuellen Finanzplänen Lebensqualität für ihre Kunden zu

schaffen und ihnen mit einer passenden Finanzierung Spielraum für ihre Träume zu

geben. Zusätzlich zur gewonnenen Flexibilität erhalten Betroffene einen

sogenannten Nutzungsersatz, weil die Bank bis dato mit den gezahlten Zinsen und

Tilgungen wirtschaften konnte. Der Bundesgerichtshof hat Kreditnehmern 2015

zugesprochen, dass dieser Nutzungsersatz, in Anlehnung an Verzugszinsen beim

Immobilienkredit, 2,5 % der bereits geleisteten Zahlungen beträgt. Marc Kloetzel

gibt zu bedenken, dass es aktuell zwar noch keine End-Frist wie zuletzt 2016

gebe, es dennoch ratsam sei nicht zu lange mit der Einlösung des Widerrufsjokers

zu warten. Enthält der Kreditvertrag Fehler, sollte das aktuell niedrige

Zinsniveau für den Neuabschluss der Finanzierung genutzt werden. Durch zukünftig

steigende Zinsen, werde sich der wirtschaftliche Vorteil ansonsten schnell

relativieren.

Über die KVB Finanz GmbH

Seit der Gründung vor über 40 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVB

Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten

auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zu ermitteln. Für das traditionelle

Familienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen im

absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und

Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie für Familien denkt

und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.

Pressekontakt:

KVB Finanzdienstleistungsgesellschaft mbH

Marc Kloetzel

Johannes-Mechtel-Str. 2

65549 Limburg/Lahn

Telefon: 0 64 31 / 29 4 70

Telefax: 0 64 31 / 23 77 6

E-Mail: kontakt@kvb-finanz.de

https://www.kvb-finanz.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134676/4500056

OTS: KVB Finanz

Original-Content von: KVB Finanz, übermittelt durch news aktuell