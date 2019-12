Zum neuen Jahr Verträge prüfen, wechseln und fast 5.000 Euro sparen (FOTO)

Erstellt von Redaktion Banken, Sonstige

Vergleich und Wechsel von Anbietern spart Geld und verbessert

Tarifleistungen / Versicherungen: Hunderte Euro Sparpotenzial, vor allem bei der

Kfz-Versicherung / Energiekosten: Familie spart durch Versorgerwechsel mehr als

700 Euro im Jahr

Zum Jahreswechsel sollten Verbraucher ihre privaten Finanzen auf den Prüfstand

stellen. Es lohnt sich, Verträge für Versicherungen, Energie und Finanzen sowie

Internet und Mobilfunk zu vergleichen. Eine Familie spart durch den Wechsel

ihrer Verträge fast 5.000 Euro im Jahr. Bei einem Single beträgt das

Sparpotenzial gut 2.500 Euro.*

Selbst bei geringer Ersparnis kann ein Tarifwechsel sinnvoll sein. Denn in

vielen Bereichen der privaten Finanzen verbessern sich mit einem neuen Vertrag

auch die Leistungen. Bestandskunden dagegen zahlen nicht nur häufig zu viel,

sondern profitieren auch nicht von Leistungsverbesserungen.

Versicherungen: Single spart durch Anbieterwechsel 1.800 Euro, Familie 3.300

Euro im Jahr

Eine private Haftpflichtversicherung braucht jeder. Trotzdem verfügt jeder

Fünfte noch nicht über diesen existenziellen Schutz. Für einen der fünf

günstigsten Tarife mit guten Leistungen zahlt ein Single im Schnitt 39 Euro,

eine Familie 55 Euro jährlich. Das Sparpotenzial im Vergleich zum teuersten

Anbieter liegt bei 95 Euro bzw. 104 Euro.

Der Wechsel der Kfz-Versicherung bietet eines der größten Sparpotenziale für

Verbraucher. Im Beispielprofil zahlt ein 30-Jähriger für seinen Fiat 500 durch

einen Wechsel in einen der fünf günstigsten Tarife im Schnitt 370 Euro weniger.

Eine 45-Jährige kann für ihren VW Touran, den sie gemeinsam mit ihrem

volljährigen Kind nutzt, sogar mehr als 850 Euro sparen.

Die Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) unterscheiden

sich deutlich. Durch den Wechsel der GKV spart ein Arbeitnehmer mit einem

Bruttogehalt von 30.000 Euro im Jahr 167 Euro. Bei einem Einkommen in Höhe der

aktuellen Beitragsbemessungsgrenze von 54.450 Euro liegt das Sparpotenzial bei

302 Euro.

Mehrere Hundert Euro Ersparnis bieten außerdem Tarifvergleiche bei der

Hundehaftpflicht-, Risikolebens-, Rechtsschutz-, Zahnzusatz-, Hausrat- und

Wohngebäudeversicherung.

Energie: Familie senkt Kosten für Strom und Gas durch Tarifwechsel um mehr als

700 Euro

Wer noch teuren Strom aus der Grundversorgung bezieht, sollte zu einem

alternativen Anbieter wechseln. Das jährliche Sparpotenzial beträgt im Schnitt

der 100 größten deutschen Städte für einen Single (1.500 kWh Jahresverbrauch) 85

Euro, für eine Familie (4.250 kWh) 218 Euro.

Durch einen Wechsel aus der Grundversorgung zum günstigsten Anbieter reduziert

ein Einpersonenhaushalt (5.000 kWh Jahresverbrauch) seine jährlichen Kosten für

Gas um 125 Euro, eine Familie (20.000 kWh) um 512 Euro.

Konto, Kreditkarte, Ratenkredit: Dispoausgleich und kostenlose Konten/Karten

sparen Hunderte Euro

Deutsche Banken verlangen laut Stiftung Warentest im Schnitt 9,68 Prozent Zinsen

für einen Dispokredit.** Überziehen Kunden ihr Konto um 3.000 Euro, entstehen

ihnen Dispokosten in Höhe von 448 Euro. Gleichen sie die Summe stattdessen mit

einem Ratenkredit zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 3,74 Prozent aus,

zahlen sie nur 173 Euro Zinsen – und sparen 275 Euro.

Vor allem Direktbanken bieten nach wie vor kostenlose Girokonten und

Kreditkarten. Alleine an Kontoführungs- bzw. Jahresgebühren lassen sich so knapp

150 Euro im Jahr sparen.

Internet, Telefon, Mobilfunk: rund 300 Euro im Jahr weniger zahlen durch

günstigeren Anbieter

Die Treue zum Internetanbieter lohnt nicht. Denn nach der

Mindestvertragslaufzeit fallen oft deutliche Mehrkosten an. In den fünf größten

deutschen Städten zahlen Neukunden für eine Doppelflatrate aus Internet und

Telefon mit mindestens 50 MBit/s bei den fünf günstigsten Anbietern im Schnitt

245 Euro jährlich. Der teuerste Vergleichstarif kostet 419 Euro. Wer vergleicht

und wechselt, spart im Schnitt 174 Euro im Jahr.

Mobilfunktarife mit Allnet-Flat und drei Gigabyte LTE-Datenvolumen gibt es bei

den fünf günstigsten Anbietern für durchschnittlich 71 Euro im Jahr. Beim

teuersten Anbieter zahlen Kunden für die vergleichbare Leistung 190 Euro

jährlich. Ein Wechsel spart 119 Euro.

*Informationen zu den Beispielprofilen und Tabellen der berechneten Tarife unter

http://ots.de/fDXuY6

**Quelle: https://www.test.de/Girokonten-Dispozinsen-4586765-0/, Stand:

9.12.2019

