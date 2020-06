Zwei Topunternehmen trumpfen auf!

Hannan Metals liefert nicht nur erneut Spitzen Bohrergebnisse, sondern findet sogar noch eine neue Mineralisierung!

Hannan Metals, (ISIN: CA4105841064 / TSX-V: HAN) ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen 100 % eigenes ‚San Martin‘-Projekt sich über mehr als 660 km² Fläche erstreckt und ein neues hochgradiges Kupfer-Silber-System umfasst sowie 88 Bergbaukonzessionen über 49.300 Hektar auf 100 km Streichlänge, die in drei verschiedenen Projektgebieten mit den Namen ‚Tabalosos‘, ‚Gera‘ und ‚Sacanche‘ unterteilt sind, legte nicht nur neue Explorationsergebnisse vor, sondern teilte auch gleich den Fund einer neuen Mineralisierung mit. Nur zwei Kilometer südlich der bekannten Mineralisierung auf der unternehmenseigenen ‚Sacanche’-Bergbaukonzession verläuft demnach eine weitere hochgradige Kupfer-Silber-Mineralisierung, die es nun weiter zu erkunden gilt. Der Projektteil ‚Sacanche‘ ist Teil von Hannan seinem Sediment-Kupfer-Silber-Projekt im ‚San Martin‘-Becken, das sich über 120 km entlang der Vorlandregion der östlichen Anden in Peru erstreckt.

Die neue Zone lieferte gleich Spitzenergebnisse mit 2,5 % Kupfer und 22 g/t Silber über 3 m einschließlich 4,4 % Kupfer und 61 g/t Silber über 0,5 m. Ein zweites, 60 m entferntes Gebiet, ergab 1,5 m mit 1,0 % Kupfer und 52 g/t Silber, wobei jedoch nur Teilproben entnommen werden konnten, weshalb die Breite der Mineralisierung noch unbekannt ist.

Zudem wurden entlang eines 400 m langen Streichs fünf neue Aufschlüsse gefunden deren Mächtigkeit zwischen 1,5 und 2,5 m variiert. Sichtbare grüne und schwarze Kupferoxide wurden auf einer Breite von 0,8 bis 1,0 m festgestellt.

Die neuen Entdeckungen befinden sich unmittelbar stromaufwärts eines Baches, wo zehn mineralisierte Schürfproben von Felsblöcken entnommen wurden, die zwischen 5,0 % Kupfer und 36 g/t Silber und 0,4 % Kupfer und 3,9 g/t Silber enthielten. Der Durchschnittsgehalt lag bei hohen 2,7 % Kupfer und 16,9 g/t Silber.

Michael Hudson, CEO von Hannan Metals, verdeutlichte:

„Unsere Arbeiten auf ‚San Martin‘ haben eine Kupfer-Silber-Mineralisierung an mehreren stratigrafischen Positionen auf der Skala der 110 Kilometer langen Claim-Position nachgewiesen. Diese neuen Entdeckungen gehen in die nächste Detailstufe und sind dabei, die Kontinuität an mehreren Punkten innerhalb eines zwei Kilometer langen Trends über potenziell wirtschaftliche Breiten zu definieren.“

https://www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-identifies-new-2-km-long-zone-of-high-grade-copper-silver-mineralization/

Um sich die Dimension seiner bisherigen Bohrerfolge besser vorstellen zu können, bediente sich Hannan Metals eines Vergleichs mit der polnischen Mine des weltgrößten Silberproduzenten KGHM, der zugleich auch den sechstgrößten Kupferbergbau der Welt betreibt. Der Konzern verarbeitete im Jahr 2018 rund 30 Mio. Tonnen Erz mit einem Gehalt von 1,49 % Kupfer und 48,6 g/t Silber. Geologisch betrachtet würden Hannans Sediment-Kupfer-Silber-Lagerstätten nahezu perfekte Analogien zu der Mineralisierungsstruktur von KGHM Polska Miedź polnischen Kupferschiefer-Lagerstätten aufweisen. In den drei Kupfer-Silber-Minen von KGHM in Polen – ‚Lubin‘, ‚Rudna‘ und ‚Polkowice-Sieroszowice‘ – wurden allein im Jahr 2019 rund 40,2 Millionen Unzen Silber gefördert!

Skeena gibt Machbarkeitsstudie für sein Topprojekt in Auftrag!

Auch bei Skeena Resources (ISIN: CA83056P8064 / TSX-V: SKE) kommt richtig Schwung in die Sache! Wie das kanadische Unternehmen aus dem ‚Goldenen Dreieck‘ im Nordwesten von British Columbia mitteilte, hat man mit der Erstellung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (‚PFS‘) für das Gold-Silber-Projekt ‚Eskay Creek‘ begonnen. Ziel der Studie ist die weitere Risikominimierung des Projektes bei zeitgleichem Erstellen einer geeigneten Ausführungsstrategie, um eine rasche Entwicklung in Richtung kommerzielle Produktion zu gewährleisten.

Nach dem erfolgreichen Erstellen der ‚Preliminary Economic Assessment‘-Studie (‚PEA‘) für ‚Eskay Creek‘, im vergangenen Jahr wird Skeena in Partnerschaften mit Ausenco Engineering Canada Inc., SRK Consulting und AGP Mining Consultants zusammenarbeiten, um auch diese Studie fertigzustellen. Als Vorlagetermin ist bereits der Sommer 2021 vorgesehen.

Doch zuvor wird Skeena noch ein umfangreiches ‚Infill‘-Bohrprogramm absolvieren, um den Großteil der ‚abgeleiteten‘-Ressourcen in die ‚gemessene und angezeigte‘-Kategorie umzuwandeln und um so eine größtmögliche Reserve für ‚Eskay Creek‘ präsentieren zu können. Zudem arbeitet das Unternehmen daran, die Metallurgie und die Konzentratqualität sowie das Fließschema der geplanten Mine zu optimieren.

https://www.rohstoff-tv.com/play/skeena-resources-neustart-von-eskay-creek-mine-in-kanada-laeuft-nach-plan/

Alles in allem läuft es bei beiden Unternehmen richtig rund. Deshalb bieten beide Unternehmen bei weiter steigenden Goldpreisen nicht nur einen stetigen Nachrichtenfluss, sondern auch eine Option auf deutlich höhere Kurse.

