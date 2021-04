Die msg Rethink Compliance GmbH verstärkt die msgGillardon-Gruppe

Erstellt von Redaktion Banken

Bretten, 20.04.2021. Mit Wirkung zum 1. März 2021 hat die msgGillardon AG die msg Rethink Compliance GmbH erworben. Das neue Unternehmen mit Sitz in Frankfurt a. M. agiert fortan als Tochter von msgGillardon und damit als Teil der international agierenden msg-Gruppe.

Die msg Rethink Compliance GmbH bietet Beratungsleistungen sowie Prozess- und Technologieunterstützung im Themengebiet Anti-Financial Crime Compliance sowohl für internationale als auch für Kunden aus dem D-A-CH-Raum. Im weiteren Geschäftsaufbau ist die Entwicklung von KI-basierten Datenprodukten, Compliance Bots und cloudbasierten Systemen für die unternehmensweite Compliance Governance in Banken und Nichtbanken geplant.

Gründer und Mitgesellschafter des neuen Unternehmens sind Jürgen Krieg und Dirk Findeisen, die als Branchenexperten beide jeweils mehr als 20 Jahre Erfahrung bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität, im Risikomanagement und der zugehörigen Regulierung mitbringen. Die Geschäftsführung hat Jürgen Krieg inne. Weiterhin verstärkt Davor Jurak, zusätzlich zu seiner Rolle als Geschäftsführer der impavidi GmbH, die Geschäftsführung der msg Rethink Compliance GmbH.

„Die Kosten im Bereich Anti-Financial Crime Compliance sind in den vergangenen Jahren explodiert. Treiber dieser Entwicklung ist nicht nur die zunehmende Regulierung. Oft werden auch veraltete Systeme, überholte Prozesse, unzureichende Daten über den Faktor Arbeit kompensiert. Um diese Spirale zu durchbrechen, braucht es neue Denkansätze. Hier leistet die msg Rethink Compliance einen wertvollen Beitrag und ergänzt unsere Kernkompetenzen im Aufsichtsrecht und Risikomanagement perfekt.“, so Dr. Frank Schlottmann, Vorstandsvorsitzender der msgGillardon AG.

Und Jürgen Krieg, Geschäftsführer der msg Rethink Compliance ergänzt: „Wir freuen uns sehr über die Zugehörigkeit zur msg, die für Spezialisten wie uns den optimalen Nährboden für weiteres Wachstum schafft. Als Compliance-Experten helfen wir verpflichteten Unternehmen, regulatorische Anforderungen besser, schneller und kostengünstiger zu erfüllen.“