Im „Land des Goldes“ steht Gold hoch im Kurs

Thailands früherer Name Siam leitet sich vom Wort Suvarnabhumi ab, das bedeutet ?Land des Goldes?.

Nachdem die ungarische Zentralbank die Goldmärkte mit der Ankündigung im März massiv Gold gekauft zu haben überraschte, hat nun Thailand kräftig zugelangt. Die thailändische Zentralbank hat im April und im Mai insgesamt 90 Tonnen Gold gekauft. Damit dürfte Thailand bei den Goldkäufen im ersten Halbjahr 2021 an erster Stelle stehen. Die 90 Tonnen Gold stehen für einen Anstieg um 43,5 Tonnen Gold im April und 46,5 Tonnen im Mai. Die gesamten Goldreserven Thailands sind damit von 154 Tonnen auf 244 Tonnen angestiegen, dies entspricht gut 58 Prozent. Einen Kommentar gab die thailändische Zentralbank nicht ab. Wenn Zentralbanken so wie die Bank of Thailand Aktualisierungen ihrer Reservedaten veröffentlichen, dann werden die Daten auch an den Internationalen Währungsfonds (IWF) gemeldet. Diese Daten verwendet dann beispielsweise das World Gold Council.

Thailand ist der drittgrößte Goldmarkt nach China und Indien. Physisches Gold hat eine große Bedeutung für die thailändische Gesellschaft und die Kultur. Schmuck sowie Münzen und Barren gelten als Spar- und Anlageform. Bei Hochzeiten und religiösen Zeremonien ist Gold wichtig. China und Russland sind seit 2019 beziehungsweise 2020 offiziell keine Goldkäufer mehr, umso mehr überraschte der Kauf der thailändischen Zentralbank. Es fehlen allerdings Informationen über die Form des zugekauften Goldes oder über den Lagerort. Die Gründe für das starke Aufstocken der Goldreserven sind vermutlich die gleichen, die die ungarische und die polnische Zentralbank zum Goldkauf veranlasst haben. ?Sicherer Hafen, Wertaufbewahrungsmittel und eines der sichersten Vermögenswerte weltweit? dürften die Schlagworte sein.

Auch für den privaten Anleger gelten diese Kriterien, daher sind auch Aktien von Goldunternehmen wie Gold Terra Resource oder Ximen Mining eine Option.

Gold Terra Resource – https://www.youtube.com/watch?v=4mwHvYTmwAU – hat mit dem Yellowknife City Goldprojekt in den Northwest Territories ein riesiges Landpaket von zirka 800 Quadratkilometern. Mehrere Ziele und bedeutende Zonen mit Goldmineralisierungen wurden identifiziert.

Ximen Mining – https://www.youtube.com/watch?v=lFY09JA3qKI – besitzt zwei Goldprojekte in British Columbia (Amelia Gold Mine, Brett) und ein Silberprojekt (Treasure Mountain), das einer Optionsvereinbarung unterliegt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/ -).

